Рыба-капля перестала быть самым уродливым животным

Рыба-капля, признанная самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии. Об этом пишет New York Post.
Через 11 лет после того, как рыба-капля (Psychrolutes marcidus) получила мировую известность как самое уродливое животное на планете, она вновь оказалась в центре внимания — на этот раз в роли «Рыбы года» в Новой Зеландии. В конкурсе, организованном экологическим фондом Mountain to Sea Conservation Trust, существо набрало 1286 голосов.
Рыба-капля знаменита благодаря выразительной внешности, напоминающей фиолетовый сгусток желе с недовольным, почти человеческим выражением лица. Она обитает на значительной глубине в прибрежных водах Австралии и Новой Зеландии.
Уникальные физиологические особенности: отсутствие костного скелета, чешуи и плавательного пузыря — помогают ей выживать в экстремальных условиях, где давление воды во много раз превышает давление на поверхности. Если рыба оказывается на суше, внезапно возникающая декомпрессия искажает ее, придает ей расплавленную форму, благодаря которой она и стала известна в интернете.
Рыба-капля обошла атлантического большеголова всего на 300 голосов, и это очень символично. Как подчеркнул Ким Джонс, один из директоров фонда-организатора, между этими видами существует тесная экологическая связь: при ловле большеголова рыба-капля часто попадает в сети, разделяя его участь. «Популяции большеголова находятся под угрозой. Тщательное наблюдение за ним и его средой обитания принесет пользу и рыбе-капле», — сказал эксперт.
Конкурс «Рыба года» направлен на повышение осведомленности об уязвимых морских обитателях и необходимости их охраны. Все номинанты, за исключением голубой трески, оказавшейся на последнем месте, находятся под угрозой исчезновения, что придает мероприятию особую значимость.
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