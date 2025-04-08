Рыба-капля перестала быть самым уродливым животным

Рыба-капля обошла атлантического большеголова всего на 300 голосов, и это очень символично. Как подчеркнул Ким Джонс, один из директоров фонда-организатора, между этими видами существует тесная экологическая связь: при ловле большеголова рыба-капля часто попадает в сети, разделяя его участь. «Популяции большеголова находятся под угрозой. Тщательное наблюдение за ним и его средой обитания принесет пользу и рыбе-капле», — сказал эксперт.