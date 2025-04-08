До конца июня в уфимском Нагаево будет перекрыто движение между двумя перекрестками

C 9 апреля по 30 июня на улицах Парадной и Отечественной в селе Нагаево под Уфой пройдет капитальный ремонт дорог. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Будет ограничено движение транспорта на между перекрестками улиц:
— Ракитовой и Роз;
— Парадной и Ахмата Лутфуллина.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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