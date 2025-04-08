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До конца июня в уфимском Нагаево будет перекрыто движение между двумя перекрестками

В Уфе до 30 июня ограничат движение между перекрестками в Нагаево.

Источник: администрация Челябинска

C 9 апреля по 30 июня на улицах Парадной и Отечественной в селе Нагаево под Уфой пройдет капитальный ремонт дорог. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Будет ограничено движение транспорта на между перекрестками улиц:

— Ракитовой и Роз;

— Парадной и Ахмата Лутфуллина.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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