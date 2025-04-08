Генетик Волчков: Colossal Biosciences не воссоздала вымершего ужасного волка

«Скорее всего геном вымершего волка будет не так сильно отличаться от генома серого волка. Но это не 20 изменений, а минимум миллион нуклеотидных замен. Думаю, они выявили 14 генов, которые имеют прямое влияние на внешний вид волков. То, что они делают, можно сравнить с пластической хирургией, когда из одного человека пытаются сделать другого. Но вы же понимаете, что сущность человека от этого не меняется. Мы просто стараемся изменить его внешний вид. Точно так же и здесь: вносится ограниченное количество модификаций, которые позволяют внешне изменить волка. Чтобы сделать из современного волка вымершего, нужно сравнить их геномы и выяснить, сколько значимых модификаций необходимо внести. По моим грубым подсчетам, это не 20, а примерно 10 тысяч модификаций», — объяснил генетик Волчков.