Диетолог раскрыл, как организм отреагирует на отказ от сахара

Уже долгие годы врачи напоминают сибирякам, что сладкое вредит здоровью. В разговоре с NEWS.ru диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как отреагирует организм на отказ от пирожных, шоколадок и других десертов.
— Невозможно полностью исключить сахар и фруктозу из жизни, так как он находится и в овощах, и во фруктах, и во многих других продуктах. Поэтому если мы поставим себе цель сокращать потребление сахара, искусственно добавленного в нашу пищу, то будет только польза. Это значительно снизит риск развития диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, но ту энергию, которая нам необходима, чтобы сидеть в офисе и смотреть в монитор, мы получим, — отметил Кабанов.
А откуда будет браться эта энергия? Из не менее вкусных, но более полезных продуктов — это фрукты и умеренно полезные десерты. Диетолог советует, выбирая между тортом и, например, бананом, лучше купить второе.
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