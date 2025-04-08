Диетолог раскрыл, как организм отреагирует на отказ от сахара

— Невозможно полностью исключить сахар и фруктозу из жизни, так как он находится и в овощах, и во фруктах, и во многих других продуктах. Поэтому если мы поставим себе цель сокращать потребление сахара, искусственно добавленного в нашу пищу, то будет только польза. Это значительно снизит риск развития диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, но ту энергию, которая нам необходима, чтобы сидеть в офисе и смотреть в монитор, мы получим, — отметил Кабанов.