Создан РНК-тест для выявления преэклампсии у беременных

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи выявили РНК-биомаркеры, позволяющие с 88−91% вероятностью выявлять будущие случаи развития преэклампсии, опасно высокого артериального давления у беременных, в первые полгода вынашивания плода. Такая технология позволит проводить раннюю диагностику преэклампсии, сообщила пресс-служба биотехнологической компании Mirvie.
«Существующие подходы и технологии не позволяют нам заранее выявлять, какие пациентки на самом деле находятся под угрозой развития серьезных осложнений. Наш тест сможет значительно улучшить эту ситуацию и помочь и женщинам, и их лечащим врачам получить все необходимые сведения и понять, какие действия можно предпринять для предотвращения развития преэкламспсии или замедления ее прогресса», — заявила доцент Университета штата Огайо (США) Кара Руд, чьи слова приводит пресс-служба Mirvie.
Руд разработала новый тест на преэклампсию в рамках проекта Miracle of Life, который проводится в Калифорнии с 2020 года для изучения различных осложнений, связанных с беременностью, в том числе ранних родов и преэклампсии. В общей сложности в нем приняло участие свыше 10,7 тыс. беременных, согласившихся регулярно сдавать кровь и несколько раз пройти всестороннюю оценку состояния плода на разных стадиях его развития.
В ходе этих наблюдений у примерно 600 участниц проекта Miracle of Life были выявлены различные формы преэклампсии, чем воспользовались исследователи для поиска РНК-биомаркеров, чье появление в крови пациента предваряет развитие данного осложнения беременности. Проведенный ими анализ указал, что преэклампсия значительно чаще развивалась у тех женщин, в чьей крови присутствовало много обрывков РНК, представляющих собой копии генов PAPPA2 и CD163.
Первый участок ДНК играет важную роль в работе плаценты, а второй активен в некоторых типах иммунных клеток. Как обнаружили ученые, повышение их концентрации в крови пациенток в первые полгода вынашивания плода является одним из самых сильных индикаторов того, что у этих женщин впоследствии разовьется преэклампсия. Опираясь на эти сведения, ученые разработали ИИ-алгоритм, оценивающий вероятность развития преэклампсии.
Последующие проверки его работы показали, что он способен заранее выявлять преэклампсию и оценивать ее потенциальную тяжесть с 88−91% точностью по концентрации обрывков РНК, связанных с генами PAPPA2 и CD163, а также четырьмя другими генами. Данный тест, как надеются ученые, ускорит и упростит диагностику преэклампсии и позволит заранее принимать меры, нацеленные на защиту жизни женщин от ее возможных последствий.
О преэклампсии.
Преэклампсия представляет собой достаточно распространенную патологию развития плода. При ее появлении у беременной резко растет давление, ее кровяные клетки начинают массово гибнуть, а работа печени и почек серьезно нарушается. Как правило она возникает на последних месяцах беременности. Пока надежных методов ранней диагностики и лечения этой болезни не существует.