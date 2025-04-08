Создан РНК-тест для выявления преэклампсии у беременных

Руд разработала новый тест на преэклампсию в рамках проекта Miracle of Life, который проводится в Калифорнии с 2020 года для изучения различных осложнений, связанных с беременностью, в том числе ранних родов и преэклампсии. В общей сложности в нем приняло участие свыше 10,7 тыс. беременных, согласившихся регулярно сдавать кровь и несколько раз пройти всестороннюю оценку состояния плода на разных стадиях его развития.