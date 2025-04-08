Найден способ снизить шум двигателей самолетов

Сильный гул, который пассажиры авиалайнеров слышат во время полета, создается турбулентными струями реактивных двигателей. Это струи газа, которые с огромной скоростью вырываются из сопла и смешиваются с холодным воздухом, из-за чего возникает хаотичное вихревое движение (турбулентность). Особенно сильным такой шум становится при взлете, вызывая дискомфорт у тех, кто находится на борту. При этом гул сопровождается вибрацией, которая способна ускорять выход из строя материалов и узлов, из которых состоит самолет.