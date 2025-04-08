20% жителей Башкирии, которые заболели мышиной лихорадкой, заразились ей в саду или на даче

В Башкирии в минувшем году каждый пятый случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом был связан с пребыванием граждан на садовых и дачных участках. Об это рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Сотрудники ведомства поведали, какие есть меры профилактики заражения мышиной лихорадкой.
— Обеспечьте непроницаемость помещений. Закройте вентиляционные отверстия решётками с мелкими ячейками. Заделайте все мышиные ходы и щели. Разложите отравленные приманки (с учетом инструкции) или расставьте механические ловушки в укромных местах, труднодоступных для детей и домашних животных. Содержите жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очищайте их от мусора, веток, листвы, — порекомендовали специалисты.
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