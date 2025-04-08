Минэкономики сказало, когда электромобилей в Беларуси станет в десять раз больше

По словам Иванов, электромобили для белорусов стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он обратил внимание, что одновременно решаются как экологические, так и экономические задачи. Представитель ведомства отметил, что снижается использование ископаемого топлива, загружаются новые мощности в энергетике, а также создается новая отрасль, включающая в себя производство всех видов транспорта: от легкового и до грузового.