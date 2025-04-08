Минэкономики сказало, когда электромобилей в Беларуси станет в десять раз больше

Минэкономики сказало, когда электромобилей в Беларуси станет более 285 тысяч. Подробности рассказал начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Юрий Иванов, пишет Sputnik.by.
По словам Иванов, электромобили для белорусов стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он обратил внимание, что одновременно решаются как экологические, так и экономические задачи. Представитель ведомства отметил, что снижается использование ископаемого топлива, загружаются новые мощности в энергетике, а также создается новая отрасль, включающая в себя производство всех видов транспорта: от легкового и до грузового.
Иванов уточнил, что в Беларуси сегодня 28,5 тысячи электромобилей. Он напомнил, что в 2020 году было 80.
— Только за прошлый год прирост составил 14,2 тысячи единиц, что в 2,7 раза превышает показатели 2023 года, — пояснил начальник управления.
Вместе с тем он заметил, что в 2025 году положительная динамика сохраняется и за три месяца было зарегистрировано около 5,3 тысячи единиц данного транспорта.
— Есть основания полагать, что к 2031 году в стране будет зарегистрировано порядка 250−300 тысяч электромобилей.
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