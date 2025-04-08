Новую автостанцию построят в Кстовском районе

Новый транспортно-пересадочный узел появится в Кстове Нижегородской области. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации Кстовского района.
На данный момент все, кто едет в Кстово на автобусе, приезжают на автостанцию на улице Магистральной. Однако в Кстовском районе появится новый транспортно-пересадочный пункт, который объединит в себе автостанцию и железнодорожный вокзал. Его построят между действующей автостанцией и железной дорогой.
— Данный объект будет объединять автобусное городское, междугороднее сообщение с обустройством перрона железной дороги с дальнейшим запуском электрички до станции Мыза Нижнего Новгорода, — сказали в администрации Кстовского района.
Проектирование новой автостанции уже завершено. После всех согласований станут известны сроки и стоимость строительства.
Напомним, Кстовский район официально присоединили к Нижнему Новгороду. Закон об объединении городов приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.