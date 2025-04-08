Новую автостанцию построят в Кстовском районе

На данный момент все, кто едет в Кстово на автобусе, приезжают на автостанцию на улице Магистральной. Однако в Кстовском районе появится новый транспортно-пересадочный пункт, который объединит в себе автостанцию и железнодорожный вокзал. Его построят между действующей автостанцией и железной дорогой.