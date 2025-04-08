В Ростове суд начнет рассматривать дело бывшего замгубернатора Виталия Кушнарева

По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал у руководителя одной из организаций 95 миллионов рублей. За это он обещал беспрепятственно принимать работы по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской области. Директор компании обратился в управление ФСБ. Задержание прошло 24 ноября, когда бывшему чиновнику передавали первую часть взятки.