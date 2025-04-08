В Ростове суд начнет рассматривать дело бывшего замгубернатора Виталия Кушнарева

Дело бывшего заместителя губернатора Виталия Кушнарева будут рассматривать в Железнодорожном районном суде Ростова. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
— Судебное заседание назначено на 21 апреля, — прокомментировали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что Кушнарева обвиняют в совершении преступления по статье 290 «Получение взятки в особо крупном размере» и статье 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия».
По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал у руководителя одной из организаций 95 миллионов рублей. За это он обещал беспрепятственно принимать работы по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской области. Директор компании обратился в управление ФСБ. Задержание прошло 24 ноября, когда бывшему чиновнику передавали первую часть взятки.