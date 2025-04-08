В Китае пройдет первый в истории полумарафон человекоподобных роботов

В Китае 13 апреля 2025 года пройдет первый в мире полумарафон с участием роботов-гуманоидов, сообщает телеканал CGTN. Необычное соревнование проведут на юге Пекина в E-Town — особой зоне экономического и технологического развития.
В состязании примут участие и андроиды, и люди, которые вместе выйдут на дистанцию в 21,09 км. Несмотря на одновременный старт, роботы и живые бегуны будут следовать по отдельным дорожкам, разграниченным ограждениями и лентами в целях безопасности.
В преддверии полумарафона в нем зарегистрировались шесть команд-разработчиков роботов, которые составят примерно четверть от общего количества участников. На маршруте предусмотрено семь пунктов оказания технической помощи, где будут дежурить специалисты каждого из коллективов. По мере прохождения дистанции роботам потребуется замена батарей — по своему принципу процедура будет похожа на пит-стопы в «Формуле-1», когда болиды заезжают на пит-лейн для замены шин.
При этом регламент предусматривает наложение 10-минутного штрафа за каждый сеанс замены аккумуляторов. Согласно правилам, в гонке могут участвовать как полностью автономные андроиды, так и модели с системой дистанционного беспроводного управления. В конце марта команды провели тестовые забеги — тогда один из роботов преодолел всю дистанцию примерно за 2 часа и 52 минуты.
Один из них — андроид под названием Tiangong, который прежде уже участвовал в полумарафоне вместе с людьми. В ноябре 2024 года он присоединился к бегунам за 100 метров до финиша и пересек вместе с ними черту. По мнению разработчиков, роботы могут помогать спортсменам во время соревнований по бегу, выполняя самые разные функции. К примеру, они могут служить в качества пейсмейкеров, помогая людям контролировать постоянную скорость.
Полностью электрический Tiangong имеет рост 163 см и массу 43 кг. Робот способен развивать скорость до 12 км/ч — максимальный показатель среди двуногих человекоподобных андроидов. Он также может передвигаться по различным поверхностям, в том числе по склонам, лестницам, траве, гравию и песку.