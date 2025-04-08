В Китае пройдет первый в истории полумарафон человекоподобных роботов

Один из них — андроид под названием Tiangong, который прежде уже участвовал в полумарафоне вместе с людьми. В ноябре 2024 года он присоединился к бегунам за 100 метров до финиша и пересек вместе с ними черту. По мнению разработчиков, роботы могут помогать спортсменам во время соревнований по бегу, выполняя самые разные функции. К примеру, они могут служить в качества пейсмейкеров, помогая людям контролировать постоянную скорость.