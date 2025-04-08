Директор Яровный опубликовал заключение тайских врачей о смерти Паши Техника

«Человек еще даже не в России. Его сперва доставят, встретят. Потом отвезут его в один из моргов Москвы. Он пролежит там какое-то время. Потом надо договориться с ритуальным залом. Надо договориться с кладбищем. Надо найти место. Надо найти банкетный зал, там все сделать», — объяснил Марк Яровный. Сегодня он уточнил, что ~тело рэпера уже отправили в Россию, его доставят в столицу 9 апреля~.