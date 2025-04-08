Таможня сказала белорусам о новых схемах мошенников при покупке авто за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве обращают внимание, что мошенники придумывают новые способы обмана белорусов, которые хотят купить автомобили за границей через посредников. Сказано, что в Брестскую таможню продолжают поступать запросы от обманутых граждан.
Сообщается, что в одном из последних случаев гражданин России заключил с мошенниками договор на покупку и доставку автомобиля. Он уплатил таможенные платежи, а также утильсбор по непонятному QR-коду. Затем мужчине посредник направил фальшивые документы. Так, в дополнение к печати несуществующей Брестской центральной таможни, которая уже фигурировала неоднократно, появился и некий «Брестский таможенный пост BY-16404».
Таможня предупредила белорусов, которые покупают авто за границей через посредников. Фото: телеграм-канал ГТК Беларуси.
В пресс-службе обратили внимание, что россиянин так и не получил свой автомобиль. Аферисты ссылались на задержку таможенного контроля, на необходимость уплаты дополнительных пошлин белорусской таможне.
«Вот здесь гражданин и решил обратиться в Брестскую таможню, чтобы выяснить обстоятельства», — рассказали в таможне.
Кроме того, запрос в таможню еще от одного покупателя состоял в подтверждении перемещения транспортного средства через границу. Сообщается, что к запросу он приложил фото удостоверения на ввезенный автомобиль, которое было заверено со стороны Минской региональной таможни. Также он приложил декларацию.
«Обращаем внимание, что удостоверение на ввезенное в Республику Беларусь транспортное средство таможенными органами уже не выдается», — обратили внимание в ГТК.
И напомнили, что соответствующее постановление ведомства вступило в силу с ноября 2024 года.
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