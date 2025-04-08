Таможня сказала белорусам о новых схемах мошенников при покупке авто за границей

Сообщается, что в одном из последних случаев гражданин России заключил с мошенниками договор на покупку и доставку автомобиля. Он уплатил таможенные платежи, а также утильсбор по непонятному QR-коду. Затем мужчине посредник направил фальшивые документы. Так, в дополнение к печати несуществующей Брестской центральной таможни, которая уже фигурировала неоднократно, появился и некий «Брестский таможенный пост BY-16404».