95 станций на Горьковской железной дороге получат новые названия

В частности, станцию «284 км» переименуют в «Тепло-Троицкое», «302 км» в «Осиновый ключ», «281 км» в «Арапиху», «310 км» в «Килелей», «321 км» в «Лисьи Ямки». Кроме того, пост «“325 км” в городском округе Нижнего Новгорода теперь будет называться “Новопавловка”, а остановочный пункт в Заволжье “58 км” будет носить название “Заволжье-Пассажирское”. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте ГЖД.