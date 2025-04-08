В Волгоград прибудет уникальный «Поезд Победы»

«Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Экспозиции в 10 тематических вагонах посвящены наиболее важным событиям, ставшим важными вехами в ходе Великой Отечественной войны.
Выставка «Поезд Победы» наглядно демонстрирует, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм.
В городе-герое «Поезд Победы» можно будет увидеть с 9 по 11 апреля. Затем его ждет город воинской славы Калач-на-Дону, где он будет находиться с 12 по 13 апреля на станции Донская. За пять лет работы поезда его посетили уже более 830 000 человек.