В Волгоград прибудет уникальный «Поезд Победы»

В городе-герое «Поезд Победы» можно будет увидеть с 9 по 11 апреля. Затем его ждет город воинской славы Калач-на-Дону, где он будет находиться с 12 по 13 апреля на станции Донская. За пять лет работы поезда его посетили уже более 830 000 человек.