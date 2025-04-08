Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоград прибудет уникальный «Поезд Победы»

Утром 9 апреля на вокзал Волгоград-I прибудет «Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия о событиях Великой Отечественной войны. Она размещена в движущемся поезде. Посещение — бесплатное.

Источник: проект «Поезд Победы»

«Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Экспозиции в 10 тематических вагонах посвящены наиболее важным событиям, ставшим важными вехами в ходе Великой Отечественной войны.

Выставка «Поезд Победы» наглядно демонстрирует, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм.

В городе-герое «Поезд Победы» можно будет увидеть с 9 по 11 апреля. Затем его ждет город воинской славы Калач-на-Дону, где он будет находиться с 12 по 13 апреля на станции Донская. За пять лет работы поезда его посетили уже более 830 000 человек.