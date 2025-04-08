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В Омске без питьевой воды остался целый микрорайон

В микрорайоне с частными домами кто-то срезал все колонки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске без воды остался целый околоток в Центральном округе. Тревожное сообщение жители микрорайона 3-й Питомник опубликовали в паблике «Инцидент Омск» «Вконтакте».

По словам жителей, по неизвестной пока причине в микрорайоне, застроенном частным сектором, кто-то срезал все колонки с водой.

«На все обращения пришел отказ. 36 домов (300 человек) без воды. Помогите!», — написали люди.

В администрации Омска пообещали разобраться в ситуации и ответить на сообщение завтра.

Ранее мы писали, что в Омске без электричества остался целый микрорайон. Сейчас электроснабжение в микрорайоне «Радуга» восстановлено.