В Омске без питьевой воды остался целый микрорайон

В Омске без воды остался целый околоток в Центральном округе. Тревожное сообщение жители микрорайона 3-й Питомник опубликовали в паблике «Инцидент Омск» «Вконтакте».
По словам жителей, по неизвестной пока причине в микрорайоне, застроенном частным сектором, кто-то срезал все колонки с водой.
«На все обращения пришел отказ. 36 домов (300 человек) без воды. Помогите!», — написали люди.
В администрации Омска пообещали разобраться в ситуации и ответить на сообщение завтра.
Ранее мы писали, что в Омске без электричества остался целый микрорайон. Сейчас электроснабжение в микрорайоне «Радуга» восстановлено.