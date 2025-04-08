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В Ростовской области ученые предложили порядок вылова шемаи

Ловить шемаю размером не менее 20 см предложили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО предложили разрешить ловить шамаю размером не менее 20 сантиметров в количестве пяти штук в одни руки. Это стало возможным после того, как проходную форму азово-черноморской шемаи убрали из Красной книги Ростовской области и Красной книги России.

Предложение ученых по срокам и районам любительского рыболовства, а также размерам рыбы были внесены в проект правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Сейчас предложения специалистов находятся на рассмотрении.