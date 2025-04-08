В Ростовской области ученые предложили порядок вылова шемаи

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО предложили разрешить ловить шамаю размером не менее 20 сантиметров в количестве пяти штук в одни руки. Это стало возможным после того, как проходную форму азово-черноморской шемаи убрали из Красной книги Ростовской области и Красной книги России.