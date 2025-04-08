БАА: продажи новых легковых автомобилей упали на 6,9% в Беларуси в марте 2025

Белорусская автомобильная ассоциация сообщила, что продажи новых легковых автомобилей упали на 6,9% в Беларуси в марте 2025. Подробности озвучили в пресс-службе БАА.
Сообщается, что по итогам первого квартала 2025 года в стране было продано более 13 000 новых легковых авто. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 1,7 раза. Вместе с тем лидерами продаж в первом квартале оказались Belgee/Geely (с рыночной долей 42%), а также Lada (с долей 33%). Уточняется, что суммарно на названные бренды приходится 75% новых легковых автомобилей участниками БАА.
«Однако март внес небольшую коррекцию — продажи через дилеров снизились на 6,9% по сравнению с февралем», — отметили в организации.
Сказано, что заметнее всего спрос снизился на «зеленые автомобили» (речь идет про электромобили и гибриды). Так, их доля опустилась ниже 12% в совокупных продажах легковых авто в марте.
«Мы связываем это с изменениями в условиях финансирования, которые временно повлияли на покупательскую активность. Несмотря на мартовскую паузу, мы сохраняем оптимизм», — подчеркнули в БАА.
Тем временем Минэкономики сказало, когда электромобилей в Беларуси станет в десять раз больше.
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