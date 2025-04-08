БАА: продажи новых легковых автомобилей упали на 6,9% в Беларуси в марте 2025

Сообщается, что по итогам первого квартала 2025 года в стране было продано более 13 000 новых легковых авто. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 1,7 раза. Вместе с тем лидерами продаж в первом квартале оказались Belgee/Geely (с рыночной долей 42%), а также Lada (с долей 33%). Уточняется, что суммарно на названные бренды приходится 75% новых легковых автомобилей участниками БАА.