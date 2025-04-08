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Командующий Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году

9 мая 2025 года в России отпразднуют 80-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно Красная площадь становится центральным местом проведения масштабных шествий войск, авиашоу и проездов военной техники. Читайте в нашем материале, кого назначат командующим Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году.

Олег Салюков на Параде Победы
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне руководил шествием сухопутных войск Олег Салюков. Кто станет командующим Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году, пока не сообщалось. Салюков же руководил парадами несколько предыдущих лет, с 2014-го.

Важная информация о Параде Победы в Москве 2025 года

Дата9 мая 2025 года
Время начала09:00
Место проведенияКрасная площадь

Кто станет командующим Парадом Победы в Москве 9 мая 2025 года

Год назад возглавлял Парад Победы на Красной площади главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Назначат ли его в 2025-м еще раз руководить столь престижным действом, пока неизвестно.

Как проходит подготовка к Параду Победы 2025 года

Даты репетиций Парада Победы в Москве в 2025 году пока не назывались. В прошлом сезоне подготовка стартовала в начале апреля, а после дважды проводилась в мае. Сначала репетиции прохождения пеших расчетов, проезда военной техники и пролета авиационного строя организовывались на Алабинском полигоне, который копирует размеры Красной площади. После прогоны перенеслись на улицы столицы — для этого перекрывали автомобильное движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской и не только.

80-летие Победы: чем парад 2025 года будет отличаться от предыдущих

В прошлом году в Параде Победы на Красной площади участвовали больше девяти тысяч человек, примерно 75 единиц военной техники и вооружения и авиация Воздушно-космических сил России. Количество вовлеченных в мероприятие в этом сезоне пока не разглашалось.

Однако помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что в Параде Победы в Москве в 2025 году, скорее всего, примут участие представители Северной Кореи. Также известно, что глава России Владимир Путин выслал военным подразделениям государств Организации договора о коллективной безопасности приглашения принять участие в 80-летии Победы. В конце февраля Сербия сообщила о том, что направит почетный караул для участия в Параде Победы в Москве.

Также российский президент пообещал жителям страны небывалый масштаб мероприятия и подчеркнул важность детальной подготовки к празднованию.

«Мы обязаны сделать все, чтобы 80-летие Великой Победы стало событием национального масштаба, объединяющим всех граждан страны», — заявил Владимир Путин.