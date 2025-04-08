Командующий Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году

Даты репетиций Парада Победы в Москве в 2025 году пока не назывались. В прошлом сезоне подготовка стартовала в начале апреля, а после дважды проводилась в мае. Сначала репетиции прохождения пеших расчетов, проезда военной техники и пролета авиационного строя организовывались на Алабинском полигоне, который копирует размеры Красной площади. После прогоны перенеслись на улицы столицы — для этого перекрывали автомобильное движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской и не только.