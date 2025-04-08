Командующий Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году

В прошлом сезоне руководил шествием сухопутных войск Олег Салюков. Кто станет командующим Парадом Победы в Москве 9 мая в 2025 году, пока не сообщалось. Салюков же руководил парадами несколько предыдущих лет, с 2014-го.
Важная информация о Параде Победы в Москве 2025 года
|Дата
|9 мая 2025 года
|Время начала
|09:00
|Место проведения
|Красная площадь
Кто станет командующим Парадом Победы в Москве 9 мая 2025 года
Год назад возглавлял Парад Победы на Красной площади главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Назначат ли его в 2025-м еще раз руководить столь престижным действом, пока неизвестно.
Как проходит подготовка к Параду Победы 2025 года
Даты репетиций Парада Победы в Москве в 2025 году пока не назывались. В прошлом сезоне подготовка стартовала в начале апреля, а после дважды проводилась в мае. Сначала репетиции прохождения пеших расчетов, проезда военной техники и пролета авиационного строя организовывались на Алабинском полигоне, который копирует размеры Красной площади. После прогоны перенеслись на улицы столицы — для этого перекрывали автомобильное движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской и не только.
80-летие Победы: чем парад 2025 года будет отличаться от предыдущих
В прошлом году в Параде Победы на Красной площади участвовали больше девяти тысяч человек, примерно 75 единиц военной техники и вооружения и авиация Воздушно-космических сил России. Количество вовлеченных в мероприятие в этом сезоне пока не разглашалось.
Однако помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что в Параде Победы в Москве в 2025 году, скорее всего, примут участие представители Северной Кореи. Также известно, что глава России Владимир Путин выслал военным подразделениям государств Организации договора о коллективной безопасности приглашения принять участие в 80-летии Победы. В конце февраля Сербия сообщила о том, что направит почетный караул для участия в Параде Победы в Москве.
Также российский президент пообещал жителям страны небывалый масштаб мероприятия и подчеркнул важность детальной подготовки к празднованию.
«Мы обязаны сделать все, чтобы 80-летие Великой Победы стало событием национального масштаба, объединяющим всех граждан страны», — заявил Владимир Путин.