Как выглядит и что написано в древнейшей жалобе покупателя. Ей 4 тыс. лет

Предмет спора Нанни и Эа-насира — медные слитки, которые покупатель счел некачественными. Вероятно, Нанни уже заплатил за товар, а потом понял, что это было не лучшее решение. Покупатель был в гневе: он несколько раз посылал за деньгами к торговцу своих людей, но те возвращались ни с чем. Только Эа-насир оскорбительно относился к его посланникам, упрекал Нанни обидчика. Нанни утверждал, что теперь слитки он будет проверять только на своем дворе. Вернул ли ему продавец деньги, история умалчивает.