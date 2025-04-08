Как выглядит и что написано в древнейшей жалобе покупателя. Ей 4 тыс. лет

На качество товаров жалуются не только пользователи в Сети. Древнейшей считается жалоба покупателя по имени Нанни, жившего почти 4 тыс. лет назад в Месопотамии. В 1750 году до н.э. он был крайне недоволен качеством товара, предоставленного торговцем Эа-насиром. Гневный отзыв Нанни разместил на глиняной табличке. Подробнее об артефакте рассказывает ScienceAlert!
Жалоба Нанни размещена с двух сторон таблички размера 11,6 на 5 см. Перевод с аккадского выполнил Адольф Лео Оппенгейм и опубликовал текст в своей книге 1967 года «Письма из Месопотамии».
Предмет спора Нанни и Эа-насира — медные слитки, которые покупатель счел некачественными. Вероятно, Нанни уже заплатил за товар, а потом понял, что это было не лучшее решение. Покупатель был в гневе: он несколько раз посылал за деньгами к торговцу своих людей, но те возвращались ни с чем. Только Эа-насир оскорбительно относился к его посланникам, упрекал Нанни обидчика. Нанни утверждал, что теперь слитки он будет проверять только на своем дворе. Вернул ли ему продавец деньги, история умалчивает.
Примечательно, что жалобу нашли в доме торговца: он прилежно вел «документооборот» и хранил записи. Претензия Нанни была не единственной, услугами Эа-насира были недовольны и другие люди. При этом негативный отзыв Нанни самый хлесткий и, вероятно, ранний.