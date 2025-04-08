Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025

Отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025 пройдет в Ленинском округе и в Маркова. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, который поможет не допустить возникновение аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улице Баумана, 235, — сказано в сообщении оператора.
Помимо этого некоторые жители города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже в девять часов утра, в Маркова продлятся до 21:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристический налог ввели в 34 городах и районах Иркутской области. Налоговая ставка составляет 1%, но не менее 100 рублей за каждые сутки проживания в отеле или гостинице.