Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025

Помимо этого некоторые жители города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже в девять часов утра, в Маркова продлятся до 21:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.