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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 9 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025 пройдет в Ленинском округе и в Маркова. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, который поможет не допустить возникновение аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улице Баумана, 235, — сказано в сообщении оператора.

Помимо этого некоторые жители города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже в девять часов утра, в Маркова продлятся до 21:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристический налог ввели в 34 городах и районах Иркутской области. Налоговая ставка составляет 1%, но не менее 100 рублей за каждые сутки проживания в отеле или гостинице.