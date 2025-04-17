Депутат и избиратели / 17 апреля 1945 г

Наша обязанность всячески содействовать расширению и укреплению связей с избирателями. Следует особо внимательно относиться к каждому вопросу, выдвигаемому депутатом перед отделами и управлениями райсовета. К сожалению, еще до сих пор имеются случаи косности, бюрократизма. Депутат Штейнбок сообщил, например, о недопустимом поведении управляющего домами Галкина. Дело было поставлено на обсуждение исполкома, но по вине жилищного управления не доведено до конца. Не выполнено, и решение комиссии культуры о ремонте помещения библиотеки № 81. Исполком не раз предлагал жилищному управлению сделать ремонт, однако эти указания игнорировались. Предстоит добиться более действенного контроля за тем, как разрешается каждый вопрос, выдвигаемый тем или иным депутатом.