Депутат и избиратели / 17 апреля 1945 г

В Свердловском райсовете за последнее время заметно оживились связи с избирателями. Широко практикуются встречи депутатов с населением. Эта форма массовой работы оправдывает себя: во время бесед лучше выявляются нужды избирателей, их требования к депутату, к районному совету.
Вот, к примеру, как работает депутат Давыдова. B своем избирательном округе она хорошо знает каждого, и каждый знает ее. Нет ни одного хозяйственного дела, которое осуществлялось бы без участия депутата: будь то ремонт квартир, завоз топлива, проверка расходования электроэнергии — в разрешении любого вопроса, связанного с эксплуатацией жилищ, тов. Давыдова оказывается наиболее деятельным участником. Она же организует жен фронтовиков, заботится о культурном досуге детворы.
Жена фронтовика Серегина делится своей печалью: вернувшись из эвакуации, она что-то долго не получает от мужа писем, утратила его адрес. Тов. Давыдовой удается установить адрес фронтовика, и переписка супругов возобновляется. Родители шестилетнего мальчика. живущего в доме, умерли. Депутат разыскивает ближайших родственников ребенка и передает его им на воспитание.
По самым различным вопросам десятки избирателей обращаются к своему депутату. Не все просьбы, конечно, могут быть удовлетворены, но каждого, кто обращается, тов. Давыдова всегда внимательно выслушивает, дает ему толковое разъяснение.
Несколько раз исполком районного совета разбирал случаи неправильной эксплуатации жилых домов по Воротниковскому переулку. Эти вопросы ставились депутатом Аникиенко. Хорошо изучив жилищное хозяйство своего округа, тов. Аникиенко лично участвует в организации ремонта, в санитарном благоустройстве. Он регулярно беседует с населением на различные общественно-политические темы, выясняет нужды населения, заботится об их удовлетворении. Вот один из многих примеров. Избирательница Доронина никак не могла поместить в больницу своего сына тяжелым заболеванием глаз. Узнав об этом, тов. Аникиенко обратился в органы здравоохранения, мальчик был принят на стационарное лечение. Такая забота о людях, естественно, создает депутату еще больший авторитет.
Поучителен опыт работы и депутата Евдокии Смирновой. В избирательном округе ей помогает коллектив агитаторов, выделенных партийной организацией Верховного суда, где работает Смирнова. Систематически устраиваются беседы на различные темы, выпускаются стенные газеты и бюллетени, организуются просмотры новых кинофильмов. Для работников домоуправления и домашних хозяек-общественниц создан кружок текущей политики. Хорошие результаты дал здесь прошлой осенью месячник благоустройства, когда жильцы деятельно помогали в ремонте дома, в очистке дворов.
Два раза в месяц тов. Смирнова встречается со своими избирателями. Наиболее важные вопросы, которые выдвигаются населением, она передает на разрешение исполкома либо одного из его отделов.
Многое можно было бы рассказать о работе в избирательных округах и депутатов Данилкиной, Шубина, Юдиной, Горюнова, Щербовой, Баскина, Штейнбок, Дьяченко и других. Контроль со стороны депутатов заметно улучшает постановку дела как в домоуправлениях, так и в остальных организациях, расположенных в избирательном округе.
Встречи депутатов с избирателями вносят много нового и в работу исполкома.
Учитывая пожелания населения, мы рекомендовали всем депутатам устраивать в округах лекции и доклады на политические и научно-просветительные темы. Исполком поможет привлечь квалифицированных докладчиков.
Наша обязанность всячески содействовать расширению и укреплению связей с избирателями. Следует особо внимательно относиться к каждому вопросу, выдвигаемому депутатом перед отделами и управлениями райсовета. К сожалению, еще до сих пор имеются случаи косности, бюрократизма. Депутат Штейнбок сообщил, например, о недопустимом поведении управляющего домами Галкина. Дело было поставлено на обсуждение исполкома, но по вине жилищного управления не доведено до конца. Не выполнено, и решение комиссии культуры о ремонте помещения библиотеки № 81. Исполком не раз предлагал жилищному управлению сделать ремонт, однако эти указания игнорировались. Предстоит добиться более действенного контроля за тем, как разрешается каждый вопрос, выдвигаемый тем или иным депутатом.
Одновременно мы вправе упрекнуть и некоторых депутатов, забывших о своей ответственности перед избирателями. Население не видит у себя своих депутатов тт. Осипову, Румянцева, Горячева, Григорука и некоторых других. В избирательных округах они — чрезвычайно редкие гости. Надо этим товарищам серьезно подумать о своих депутатских обязанностях, ибо их нынешнее отношение к делу не может быть терпимо.
Испытанной формой связи райсовета с массами является и работа постоянно действующих комиссий. По инициативе комиссии здравоохранения исполком обсудил такие важные вопросы, как медицинское обслуживание детей, ремонт лечебных учреждений, работа детского санатория. По предложению комиссии сессия райсовета утвердила меры по улучшению медицинского обслуживания населения. Ряд злободневных вопросов выдвинула перед нами промышленная комиссия. В прошлом году по инициативе школьной комиссии была созвана сессия районного совета, посвященная учебно-воспитательной работе в школах.
Есть, однако, в райсовете и бездействующие комиссии, в частности жилищная и торговая. A ведь y них-то как раз особенно много дел, связанных с обслуживанием населения.
Главная причина бездействия отдельных комиссий и депутатов кроется в недостаточном внимании исполкома к массовой работе.
Сейчас мы принимаем меры для ликвидации этого отставания. Первым делом добиваемся, чтобы каждый депутат установил постоянную живую связь со своим округом, организовал там актив. Созываются регулярные совещания депутатов по текущим вопросам работы райсовета. В ближайшее время будут проведены встречи с избирателями, где население ближе познакомится с деятельностью райсовета и депутатов за время войны. Решено практиковать отчеты на сессиях постоянно действующих комиссий. B помощь им привлекается постоянный актив из рабочих-стахановцев, представителей интеллигенции. При исполкоме создается группа внештатных инструкторов, которая поможет оживить организационно-массовую работу.
Последняя сессия райсовета поручила исполкому организовать для депутатов лекции на общеполитические и научно-просветительные темы, а также по отдельным вопросам советского строительства. Устанавливается связь с депутатами, находящимися на фронте. Мы будем информировать их о работе райсовета.
Всё это только отдельные меры из тех, что намечены для улучшения я организационно-массовой работы. Выполнение решений сессий, дальнейшее оживление работы комиссий и депутатов поможет райсовету усилить связи с населением, успешнее осуществлять большие планы хозяйственно-политического и культурного развития нашего района.
А. Белкина, председатель исполкома Свердловского райсовета.