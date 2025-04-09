Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 9 апреля 2025

Дуглас Энгельбарт, придумавший компьютерную мышь, был удостоен премии MIT 9 апреля 1989 года. Изобретение принесло ему 500 тысяч долларов и всемирное признание. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю компьютерной мыши.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.