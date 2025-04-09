Кроссворд на 9 апреля 2025

Дуглас Энгельбарт, придумавший компьютерную мышь, был удостоен премии MIT 9 апреля 1989 года. Изобретение принесло ему 500 тысяч долларов и всемирное признание. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю компьютерной мыши.