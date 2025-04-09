Кроссворд на 9 апреля 2025

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Дуглас Энгельбарт, придумавший компьютерную мышь, был удостоен премии MIT 9 апреля 1989 года. Изобретение принесло ему 500 тысяч долларов и всемирное признание. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю компьютерной мыши.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.