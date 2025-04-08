Ги Буше: «Главное — как сам “Авангард” готов ко второму раунду плей-офф, а не кто будет его соперником»

«Я на самом деле не переживаю, кто конкретно из них это будет. У меня всегда по этому поводу подход один и тот же. Главное — это наша собственная команда, как мы сами готовимся и что покажем в игре. Наивно думать, что у нас один из возможных соперников более предпочтителен, а другой — менее. Как уже я говорил, если ты начинаешь выбирать — ты проигрываешь. Часто, считая, что этот соперник будет тебе более удобен, ты получаешь ситуацию, что все далеко не так. И наоборот. Для меня единственный пока минус, что не хочется заранее отсматривать многие часы видео игр потенциальных соперников, если нет понимания, кто именно это будет», — высказался специалист.