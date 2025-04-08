Ги Буше: «Главное — как сам “Авангард” готов ко второму раунду плей-офф, а не кто будет его соперником»

В Омске во вторник, 8 апреля, своими ожиданиями от второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ поделились тренер и игроки «Авангарда». В частности, Ги Буше высказался о том, есть ли у него предпочтения насчет соперника, который определится также 8 апреля поздним вечером — после завершения серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». Оппонентом Омска может стать либо «Локомотив», либо столичное «Динамо».
«Я на самом деле не переживаю, кто конкретно из них это будет. У меня всегда по этому поводу подход один и тот же. Главное — это наша собственная команда, как мы сами готовимся и что покажем в игре. Наивно думать, что у нас один из возможных соперников более предпочтителен, а другой — менее. Как уже я говорил, если ты начинаешь выбирать — ты проигрываешь. Часто, считая, что этот соперник будет тебе более удобен, ты получаешь ситуацию, что все далеко не так. И наоборот. Для меня единственный пока минус, что не хочется заранее отсматривать многие часы видео игр потенциальных соперников, если нет понимания, кто именно это будет», — высказался специалист.
И добавил: при всем том, что сам он человек очень целеустремленный и упорный, ситуации, когда нужно дождаться ясности и проявить терпение, его могут даже нервировать. Это для него ныне очень сложно.
А так Буше ответил на вопрос о том, как вкатился в плей-офф после восстановления от тяжелой травмы лидер атак «ястребов» Владимир Ткачев:
«Он отлично отыграл серию с “Металлургом”, отлично отрабатывает и в защите, и в обороне. Это для меня очень важно. Мало того, что он вернулся после травмы, он вернулся и играет хорошо. Помогая своей команде побеждать. Мы даже такого не ожидали. И я счастлив по этому поводу».
Спросили тренера и о том, станут ли резервом для команды молодые омские игроки из ВХЛ, которые в ходе сезона выходили и в матчах чемпионата КХЛ: Холодилин, Леука, Филатьев и Рейнгардт.
Как отметил Ги, с самого начала плей-офф вместе с командой тренируется только Павел Леука.
«Просто потому, что наши тренировки рассчитаны на определенное количество игроков, нам нет возможности привлечь туда всех молодых, которые потенциально способны сыграть в матчах. Качество тренировок в противном случае упадет. В целом игроков у нас пока с избытком — есть ведь еще и Башкиров, и Верба… Холодилина нередко выпускали мы в регулярном чемпионате, но это было по причине того, что другие игроки в большом количестве были в лазарете. Вообще же плей-офф — такая стадия, когда нет возможности для экспериментов, в том числе с молодыми, тут нужно выдавать результат, а это реальнее с опытными ребятами. Но если необходимость будет, кого-то из молодых можем привлечь», — пояснил он.
В зависимости от того, кто все же станет соперником, второй раунд плей-офф у «Авангарда» стартует или 11, или 12 апреля.