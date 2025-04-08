Минэкономики сказало, что четвертый город Беларуси переведут на электротранспорт. Подробности сообщил начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Юрий Иванов, передает Sputnik.by.
По его словам, Министерством промышленности было подготовлено решение.
— Конкретный город мы знаем, но пока сказать не можем. Почему? Потому что идет согласование, — обратил внимание Юрий Иванов.
Начальник управления базовых отраслей промышленности заметил, что на данный момент изучаются экономическая составляющая, а также эффективность указанного процесса.
Напомним, что в Жодино и Шклове пилотные проект по электротранспорту реализуются с 2023 года.
Кстати, оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025.
Ранее БАА сказала, что продажи новых легковых автомобилей упали на 6,9% в Беларуси в марте 2025.