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Минэкономики сказало, что четвертый город Беларуси переведут на электротранспорт

Минэкономики сообщило, что еще один белорусский город намерены перевести на электротранспорт.

Источник: Комсомольская правда

Минэкономики сказало, что четвертый город Беларуси переведут на электротранспорт. Подробности сообщил начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Юрий Иванов, передает Sputnik.by.

По его словам, Министерством промышленности было подготовлено решение.

— Конкретный город мы знаем, но пока сказать не можем. Почему? Потому что идет согласование, — обратил внимание Юрий Иванов.

Начальник управления базовых отраслей промышленности заметил, что на данный момент изучаются экономическая составляющая, а также эффективность указанного процесса.

Напомним, что в Жодино и Шклове пилотные проект по электротранспорту реализуются с 2023 года.

Кстати, оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025.

Ранее БАА сказала, что продажи новых легковых автомобилей упали на 6,9% в Беларуси в марте 2025.