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Ответы на кроссворд от 9 апреля 2025: интересные факты про компьютерную мышь

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда от 9 апреля 2025 года, который был посвящен вручению премии MIT Дугласу Энгельбарту за изобретение компьютерной мыши. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю ее создания, а также узнайте интересные факты о самом изобретателе.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

1. Эпл
В 2009 году компания Apple представила инновационную Magic Mouse, ставшую первой в мире мышью, использующей сенсорное управление и технологию мультитач. Вместо традиционных элементов управления, таких как кнопки и колесико, в Magic Mouse применяется сенсорный тачпад, позволяющий пользователям выполнять различные действия — нажатия, прокрутку в любом направлении, масштабирование, навигацию по истории документов и многое другое — при помощи жестов.

2. Трекбол
Трекболы, требующие определенной сноровки, часто используются специалистами, например, звукооператорами. По сравнению с мышью, трекбол обеспечивает более точное управление курсором благодаря оптимальному сочетанию шарика и преобразователя, а также исключает влияние движений руки. Горизонтальная ориентация трекбола способствует профилактике туннельного синдрома. Основное применение трекбола — в промышленных и военных ноутбуках, где использование мыши не всегда возможно из-за отсутствия подходящей поверхности.

3. Мать
На Единой осенней компьютерной конференции, прошедшей в Сан-Франциско 9 декабря 1968 года, Дуглас Энгельбарт и его коллеги представили проект, получивший название «Мать всех демонстраций». Эта демонстрация ознаменовала собой появление прообраза персонального компьютера и концепции будущей веб-среды.

4. Медаль
За свои выдающиеся достижения Дуглас Энгельбарт был удостоен высшей технической награды США — Национальной медали в области технологий и инноваций, которую ему вручил президент Билл Клинтон в декабре 2000 года. Ранее, в 1992 году, он был награжден медалью «Пионер компьютерной техники» — самой престижной наградой Компьютерного сообщества IEEE.

5. Гипертекст
Дуглас Энгельбарт, возглавляя Центр исследования дополненной реальности (ARC) в Стэнфордском исследовательском институте, разработал новаторскую Онлайн Систему (NLS). Он и его команда создали такие фундаментальные элементы компьютерного интерфейса, как растровый дисплей, мышь, гипертекст и средства совместной работы, заложив основы графического интерфейса пользователя. В последние годы Энгельбарт работал с Фроде Хегландом над развитием гипертекста в Интернете.

По вертикали:

1. Энгельбарт
Дуглас Энгельбарт, получивший патент на компьютерную мышь в 1970 году, впервые представил свое изобретение 9 декабря 1968 года на показе интерактивных устройств в Калифорнии.

2. Тьюринг
В 1997 году Дуглас Энгельбарт был награжден премией Тьюринга за его дальновидные идеи относительно будущего интерактивных вычислений и за разработку основополагающих технологий, способствовавших реализации этих идей.

3. Жест
Жесты мышью — способ взаимодействия с компьютером, при котором движения мыши преобразуются в управляющие команды. Одним из первых примеров такого управления стало перетаскивание объектов в операционной системе Macintosh. В отличие от Windows и компьютеров Lisa, в Macintosh комбинация нажатия, удержания и перемещения мыши вызывала иную реакцию, чем простое нажатие и перемещение. Позже был реализован жест, позволявший вызвать контекстное меню простым удержанием кнопки мыши в течение примерно полусекунды.

4. Колобок
В Советском Союзе манипулятор «Мышь» часто называли «Колобком» из-за характерного вращающегося опорного шарика. Кроме того, выпускалась модель под названием «Манипулятор Колобок» с тяжеым металлическим шаром, который в то время не покрывался резиной.

Интересный факты о компьютерной мыши:

  • Дуглас Энгельбарт и Билл Инглиш разработали устройство, запатентованное Энгельбартом в 1970 году как «индикатор положения X-Y для системы отображения». Это устройство, представлявшее собой деревянный корпус с двумя металлическими колесами, позже получило название «мышь» из-за шнура, похожего на хвост.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.