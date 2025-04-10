Ответы на кроссворд от 9 апреля 2025: интересные факты про компьютерную мышь

3. Жест

Жесты мышью — способ взаимодействия с компьютером, при котором движения мыши преобразуются в управляющие команды. Одним из первых примеров такого управления стало перетаскивание объектов в операционной системе Macintosh. В отличие от Windows и компьютеров Lisa, в Macintosh комбинация нажатия, удержания и перемещения мыши вызывала иную реакцию, чем простое нажатие и перемещение. Позже был реализован жест, позволявший вызвать контекстное меню простым удержанием кнопки мыши в течение примерно полусекунды.