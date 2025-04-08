Лазерщики, материаловеды и экономисты получили премии РАН и НАН Белоруссии

Сотрудники Института общей физики РАН им. А. М. Прохорова Сергей Першин и Михаил Гришин и их коллега Анна Кудрявцева из ФИАН им. П. Н. Лебедева удостоены премии за цикл работ по повышению эффективности лазеров и снижению порога генерации.