Лазерщики, материаловеды и экономисты получили премии РАН и НАН Белоруссии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские ученые — специалисты в области лазеров, микронных покрытий и экономики регионов, авторы и участники совместных с белорусскими коллегами исследований получили дипломы лауреатов премии академий наук двух государств, передает корреспондент ТАСС. Дипломы вручил президент РАН Геннадий Красников.
Сотрудники Института общей физики РАН им. А. М. Прохорова Сергей Першин и Михаил Гришин и их коллега Анна Кудрявцева из ФИАН им. П. Н. Лебедева удостоены премии за цикл работ по повышению эффективности лазеров и снижению порога генерации.
Сотрудники Донского государственного технического университета Сергей Айзикович, Евгений Садырин и Андрей Николаев получили премию за цикл работ «Функционально-градиентные микронные покрытия: получение и характеризация контактно-зондовыми методами».
Михаил Петров и Валентина Ли из Института экономики Уральского отделения РАН получили премию за цикл работ «Механизмы взаимодействия регионов России и Беларуси в промышленно-технологическом развитии и приоритеты в углублении интеграционных процессов».
«Перед нами стояла задача: как можно полнее и быстрее, поскольку процессы очень насущные и быстрые, идентифицировать все лучшее, что есть в наших социально-экономических практиках, в нашем опыте», — рассказал Михаил Петров.
Торжественная процедура состоялась в ходе совместного заседания президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук Белоруссии, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этом заседании вручены премии российским участникам совместных российско-белорусских исследований.