Метрополитен Минска объявил об изменении графика движения поездов 12 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении сказано, что в день республиканского субботника, который состоится 12 апреля, движение поездов в метро будет организовано по графику рабочей субботы. Так, интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях в период с 07.30 до 10.00 будет три минуты, а с 10.00 до 19.00 — пять-шесть минут.
Кроме того, интервал движения поездов на Зеленолужской линии с 07.30 до 10.00 окажется пять минут. С 10.00 до 19.00 интервал будет семь минут.
Тем временем метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах: «Спасибо древнему леднику».
Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.
А еще Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля».