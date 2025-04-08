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Метрополитен Минска объявил об изменении графика движения поездов 12 апреля

Минский метрополитен изменит график движения поездов в субботу, 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Метрополитен Минска объявил об изменении графика движения поездов 12 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

В сообщении сказано, что в день республиканского субботника, который состоится 12 апреля, движение поездов в метро будет организовано по графику рабочей субботы. Так, интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях в период с 07.30 до 10.00 будет три минуты, а с 10.00 до 19.00 — пять-шесть минут.

Кроме того, интервал движения поездов на Зеленолужской линии с 07.30 до 10.00 окажется пять минут. С 10.00 до 19.00 интервал будет семь минут.

Тем временем метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах: «Спасибо древнему леднику».

Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.

А еще Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля».