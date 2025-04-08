Метрополитен Минска объявил об изменении графика движения поездов 12 апреля

В сообщении сказано, что в день республиканского субботника, который состоится 12 апреля, движение поездов в метро будет организовано по графику рабочей субботы. Так, интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях в период с 07.30 до 10.00 будет три минуты, а с 10.00 до 19.00 — пять-шесть минут.