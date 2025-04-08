Ростовская область присоединяется к акции «Неделя без турникетов»

В Ростовской области стартовал весенний сезон всероссийской акции «Неделя без турникетов». Мероприятие, которое с 2015 года устраивает Союз машиностроителей России, проходит на машиностроительных предприятиях, в профильных вузах и колледжах региона.
— «Неделя без турникетов» пользуется большой популярностью в нашем регионе. Семь лет назад, когда мы начинали, в ней было задействовано всего 5 предприятий, сейчас — более 60. Они активно участвуют и понимают, для чего это делают, — отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
Благодаря этой инициативе учащиеся школ, вузов и колледжей получают возможность изучить, как работают разные предприятия, увидеть современные технологии в действии и познакомиться с историей компаний. Для участия в акции дети приезжают даже из самых удаленных уголков Ростовской области.
К новому весеннему сезону подготовились и в АО «Роствертол». В обновленном музее ростовского вертолетного завода каждый день проводится несколько экскурсий, на которых в доступной форме ребята узнают интересные факты из истории завода.
Депутат Лидия Новосельцева отметила увеличение количества участников и популярности акции «Неделя без турникетов». Фото: РРО СоюзМаш.
— Чтобы получить высококлассного специалиста, необходимо в это вложиться. Для того чтобы ребенок в будущем пришел на завод, мы должны его заинтересовать как можно раньше, возможно даже с детского сада. Только системность и регулярность дают нужный результат, — поделилась Лидия Новосельцева.
Напомним, что по итогам осеннего сезона акции на Дону с работой предприятий познакомились более 40 тысяч школьников и студентов. Из них более 17 тысяч смогли непосредственно побывать на различных производствах и своими глазами увидеть процесс создания машин и агрегатов.