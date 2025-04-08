Ростовская область присоединяется к акции «Неделя без турникетов»

— «Неделя без турникетов» пользуется большой популярностью в нашем регионе. Семь лет назад, когда мы начинали, в ней было задействовано всего 5 предприятий, сейчас — более 60. Они активно участвуют и понимают, для чего это делают, — отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.