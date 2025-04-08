Акция «Бессмертный полк» в Москве в 2025 году

В прошлом году акцию «Бессмертный полк» провели в онлайн-формате. На портале и в соцсетях движения организовали презентацию с портретами ветеранов. Кроме того, фотографии героев 9 мая крутили на медиафасадах и рекламных щитах Москвы, а в столичных парках и на площадях смонтировали «Галереи Памяти». Также прохожим не воспрещалось разрозненно передвигаться по улицам города в одежде, на которой были напечатаны портреты родственников-победителей.