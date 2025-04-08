Акция «Бессмертный полк» в Москве в 2025 году

В День Победы в Москве стандартно организовывают акцию «Бессмертный полк». Во время мероприятия люди колонной проходят по улицам столицы с портретами своих героев — родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Однако в прошлом и позапрошлом сезонах парады не состоялись по соображениям безопасности. Выясняем в материале, ожидать ли акцию «Бессмертный полк» в Москве в 2025 году.
Какого числа пройдет акция «Бессмертный полк» в 2025 году
Информации о дате проведения акции «Бессмертный полк» в Москве в 2025 году пока нет. Однако пресс-секретарь исполкома движения Вера Самедова сообщила, что сведения о судьбе шествия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне огласят после 15 апреля на специальной пресс-конференции.
Как и где будет проходить шествие «Бессмертный полк» в Москве
По словам Самедовой, российские службы безопасности определятся с форматом мероприятия также после 15 апреля. Но, предположительно, акцию «Бессмертный полк на автомобилях», во время которой люди проезжают по столице с фотокарточками родственников-ветеранов на лобовом стекле, все-таки ожидать стоит. Самедова добавила, что в организации надеются, что шествие не отменят, но безопасность его участников ставят превыше всего.
В прошлом году акцию «Бессмертный полк» провели в онлайн-формате. На портале и в соцсетях движения организовали презентацию с портретами ветеранов. Кроме того, фотографии героев 9 мая крутили на медиафасадах и рекламных щитах Москвы, а в столичных парках и на площадях смонтировали «Галереи Памяти». Также прохожим не воспрещалось разрозненно передвигаться по улицам города в одежде, на которой были напечатаны портреты родственников-победителей.
Как принять участие в акции «Бессмертный полк»
Пока организаторы совместно с российскими службами безопасности не определились с форматом акции, предлагаем вспомнить правила участия в шествиях прошлых годов.
Чтобы пройтись в колонне «Бессмертного полка», следовало заранее подготовить специальный транспарант. Конструкция обязательно должна была состоять из палки-держателя и таблички с именем, фамилией и воинским званием героя Великой Отечественной войны. По желанию на транспарантах печатали фотографии родственников-ветеранов.
История и суть движения «Бессмертный полк» в России
В 2011 году трое томских журналистов отметили кратное уменьшение количества героев Великой Отечественной войны, которые оказывались в состоянии пройтись в Парадах Победы в российских городах. 9 мая следующего года репортеры организовали в Томске первое шествие жителей с фотографиями ветеранов в руках. Через два года география акции возросла до пяти сотен городов-участников.
В 2014 году томские организаторы официально зарегистрировали общественное движение «Бессмертный полк», а в следующем сезоне московские власти предложили провести шествие на Красной площади, выделив на организацию мероприятия семь миллионов рублей. В колонне вместе с жителями столицы прошел президент России Владимир Путин с фотографией своего отца-фронтовика.
Главное об акции «Бессмертный полк» в Москве
Подведем краткие итоги. Что на сегодня известно о проведении акции «Бессмертный полк» в Москве в 2025 году?
- Сведения о судьбе шествия огласят после 15 апреля на пресс-конференции.
- Тогда же российские службы безопасности определятся и с форматом мероприятия.
- Предположительно, акцию «Бессмертный полк на автомобилях» все-таки ожидать стоит.