Контролирует уровень сахара, улучшает память: польза манго

Манго притягивает ароматом, сочностью и сладким вкусом. Рассказываем о плюсах фрукта и о том, как правильно выбрать плод и кому его нельзя употреблять.
Польза манго
- Способствует профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Манго положительно влияет на обменные процессы в организме и помогает предотвратить скачки давления благодаря высокому содержанию магния, калия и, напротив, низкой концентрации натрия. Пектин и растворимые волокна в составе плода снижают количество всасываемого холестерина.
- Улучшает память и сон. В манго содержатся витамины группы В. Они поддерживают в активном состоянии систему нейротрансмиттеров — гормонов, участвующих в передаче информации от одного нейрона другому. За счет этого улучшается память. Также манго содержит магний и калий, способствующие расслаблению мышц и нервной системы, а значит, и снижающие уровень стресса и облегчающие засыпание. Кроме того, сладость плода помогает поднять уровень триптофана в мозге — аминокислоты, отвечающей за расслабление и выработку серотонина и мелатонина.
- Защищает глаза и кожу от вредного воздействия ультрафиолета, которое со временем приводит к дегенерации желтого пятна, отвечающего за четкость зрения. В составе манго содержится антиоксидант, ослабляющий влияние лучей на человека и оберегающий важный элемент сетчатки от повреждений.
- Активизирует иммунную систему. Это происходит благодаря высокому содержанию витамина C, цинка и бета-каротина, превращающегося в организме в витамин А. Эти вещества защищают клетки, отвечающие за иммунитет, от разрушительного действия свободных радикалов.
- Помогает контролировать уровень сахара в крови. Манго нормализует его за счет пищевых волокон и мангиферина — вещества, обладающего высокой антибактериальной и противовирусной активностью и иммуностимулирующими свойствами. Недавнее исследование показало, что плод способствует снижению уровня инсулина и повышению чувствительности к нему у взрослых с лишними килограммами или ожирением, страдающих неинтенсивным хроническим воспалением.
- Улучшает пищеварение. Клетчатка в манго помогает мягко устранить запоры и очищает кишечник от токсинов. Один фрукт может покрыть до 50% суточной нормы пищевых волокон. Употребление манго с кожурой усиливает эффект и способствует контролю аппетита, что полезно при снижении веса. Также ферменты в составе улучшают расщепление белков.
- Поддерживает молодость кожи и здоровье волос. Каротиноиды и витамин A регулируют работу сальных желез, уменьшая воспаления и улучшая состояние кожи. Витамин C стимулирует выработку коллагена — ключевого белка для ее упругости, а также для прочности и роста волос и ногтей. Также манго питает и увлажняет кожу, делая ее эластичной. Домашняя маска из плода с йогуртом на 15−20 минут отлично освежает лицо.
Кому нельзя есть манго
Несмотря на пользу манго, некоторым людям его нельзя употреблять.
- У аллергиков может быть индивидуальная непереносимость. Возможны высыпания, зуд, отек губ и даже затрудненное дыхание.
- При гастрите, язве или панкреатите в острой фазе манго может раздражать слизистую из-за кислот.
- Из-за высокого содержания калия плод может быть нежелателен при хронической почечной недостаточности.
- Хотя манго полезное, оно калорийнее, чем кажется, особенно в виде сока или засушенное. Конечно, при желании можно съесть небольшое количество фрукта, но не стоит им злоупотреблять.
Как выбрать манго
Чтобы насладиться вкусом манго, нужно правильно выбрать плод. В первую очередь, манго должно быть спелым. Об этом говорит кожура плода — плотная, гладкая, без пятен и повреждений, с мелкими темно-коричневыми крапинками. При этом ее цвет ничего не расскажет о качестве, ведь в зависимости от сорта фрукта она бывает зеленой, желтой или красной.
Созревшее манго должно быть плотным и увесистым. При легком нажатии пальцами оно слегка пружинит, но не становится мягким. Если на кожице остаются вмятины, велика вероятность, что фрукт перезрел и начал портиться внутри.
Аромат — еще один важный признак. Лучше всего запах чувствуется у основания плода, возле черенка. Приятный, сладковато-фруктовый запах с нотками дыни или ананаса — верный знак спелости. Если же аромат отдает кислинкой или спиртом, фрукт переспел. А полное отсутствие запаха может говорить о водянистом, безвкусном содержимом.