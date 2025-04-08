Контролирует уровень сахара, улучшает память: польза манго

Чтобы насладиться вкусом манго, нужно правильно выбрать плод. В первую очередь, манго должно быть спелым. Об этом говорит кожура плода — плотная, гладкая, без пятен и повреждений, с мелкими темно-коричневыми крапинками. При этом ее цвет ничего не расскажет о качестве, ведь в зависимости от сорта фрукта она бывает зеленой, желтой или красной.