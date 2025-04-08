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Перекрытие дорог в Москве на 9 мая 2025 года: какие улицы и когда перекроют

9 мая отмечается один из главных в России праздников — День Победы. Для того, чтобы он прошел безопасно, в Москве перекроют несколько улиц, набережных и станций метро.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

9 мая 2025 года — это значимый день для России, когда страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В этот исторический день в 1945 году, в 00:43 по московскому времени в немецком городе Карлсхорст, был подписан второй акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец войне.

Каждый год на Красной площади в Москве традиционно проходит Парад Победы, собирающий многочисленных зрителей. В нем участвуют почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, а также оркестр, которые создают уникальную атмосферу торжества. Кроме того, мероприятие включает показ военной техники и демонстрацию воздушных сил РФ.

Чтобы обеспечить безопасность и порядок во время этого масштабного праздника, утром 9 мая в Москве будут перекрыты несколько улиц, ведущих к Красной площади.

В нашей статье мы расскажем, во сколько начнется Парад Победы, перечислим улицы, которые будут закрыты для движения транспорта, и уточним, как можно добраться до мероприятия с учетом ограничений в дорожном движении и как доехать до Красной площади на метро и наземном общественном транспорте.

БТР на Тверской улице во время передислокации военной техники на Красную площадь для репетиции парада Победы
Источник: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Важная информация о Параде Победы в Москве 2025 года

Парад Победы — важное мероприятие, которое нельзя пропускать. Пока неизвестно, во сколько начнется событие и где оно будет проходить в 2025 году, однако есть информация, когда проводился праздник в 2024-м году.

Дата9 мая
Время начала10:00
Время окончанияОколо 12:00
Место проведенияКрасная площадь в Москве
Кто может попасть на Парад ПобедыНа Парад Победы могли  попасть ветераны Великой Отечественной войны вместе с детьми и внуками, а также труженики тыла и представители министерств и СМИ. Для остальных граждан доступ на мероприятие был закрыт.
Где смотреть Парад ПобедыУвидеть Парад Победы 9 мая можно было на федеральных каналах и на Поклонной горе, где мероприятие будут транслировать на большом экране.

Какие дороги и во сколько будут перекрыты в Москве на 9 мая

Важно знать, когда и какие улицы будут перекрыты 9 мая 2025 года, чтобы заранее спланировать свой маршрут.

Официальной информации о том, какие улицы будут перекрыты в этом году, пока нет. Расскажем, какие дороги перекрывали в 2024 году.

Так, с 05:00 до 08:00 было ограничено движение на следующих участках:

  • Большая Садовая;
  • Волгоградский проспект от Люблинской до Абельмановской;
  • Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной;
  • Марксистская от Абельмановской до Таганской площади;
  • Маяковский тоннель;
  • Новинский бульвар от Садовой-Кудринской до Нового Арбата;
  • Оружейный переулок от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской;
  • Проектируемый проезд № 3502;
  • Садовая-Каретная от Самотечной эстакады до Малой Дмитровки;
  • Садовая-Кудринская; Садовая-Спасская от Новой до Большой Спасской;
  • Садовая-Триумфальная от Малой Дмитровки до Маяковского тоннеля;
  • Садовая-Черногрязская от Старой до Новой Басманной;
  • Садовое кольцо от Большой Спасской до Самотечной эстакады;
  • Самотечная эстакада;
  • Таганская площадь.

Также для проезда были закрыты центральные улицы и набережные, включая:

  • 1-й Тверская-Ямская от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Китайгородский проезд;
  • Лубочный, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки;
  • Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Пречистенская набережные.

Помимо прочего, были перекрыты Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Новая и Старая площади, Оружейный переулок (от дома 3, строение 1 до улицы Тверской), Охотный Ряд, Болотная, Петровка, Балчуг, Солянка и Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.

Кроме того, были закрыты улица Большая Никитская от Моховой до Романова переулка, Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, а также Театральный проезд.

С 10:00, когда начался Парад Победы, вновь были закрыты для проезда улицы на Волгоградском проспекте и Садовом кольце. В частности, движение остановили на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, а также на Воздвиженке и Новом Арбате.

Перекрытия затронули также Новинский, Страстной и Тверской бульвары, а также улицы:

  • Петровка;
  • Рождественка;
  • Большая Полянка;
  • Большая Якиманка;
  • Большая Дмитровка;
  • Большая Садовая;
  • Садовая-Кудринская;
  • Садовая-Триумфальная;
  • 1-й и 2-й Брестских;
  • Марксистская;
  • Садовая-Спасская;
  • Старая Басманная;
  • Земляной Вал.

Ограничения действовали также в боковом проезде Земляного Вала в сторону встречного движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади и на самой Таганской площади. Кроме того, были закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы и Проектируемый проезд № 3502.

Также с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая на некоторых улицах было организовано двустороннее движение. Это относилось к следующим участкам:

  • переулок Маяковского от Рогожского Вала до Товарищеского переулка;
  • Таганская улица от Рогожского Вала до Товарищеского переулка;
  • улица Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

На закрытых для автомобилей улицах пешеходные переходы не функционировали.

Сотрудники Дорожно патрульной службы на Тверской улице во время передислокации военной техники на Красную площадь для репетиции парада Победы
Источник: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Как будет работать метро и наземный общественный транспорт 9 мая

Для тех, кто планирует 9 мая воспользоваться метро для поездки на Красную площадь, нужно учесть важный момент: выход в город на нескольких станциях будет перекрыт.

Какие именно станции метро не будут работать на выход, пока неизвестно. Однако в 2024 году нельзя было выйти в город с таких станций, как «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

По этой причине всем, кто планирует на метро добраться до центра города, стоит заранее продумать альтернативные маршруты.

Что касается наземного общественного транспорта, то стоит иметь в виду, что в 2024 году трамваи не курсировали между станциями метро «Пролетарская» и «Абельмановской Заставой».

Важно иметь в виду, что на Красную площадь и указанные станции в 2024 году не представлялось возможности.

Как добраться до Парада Победы с учетом ограничения движения

На Парад Победы, который состоится 9 мая, попасть обычным гражданам не удастся. На это знаменательное мероприятие получить доступ сможет лишь ограниченное число лиц: ветераны Великой Отечественной войны, а также их дети и внуки, труженики тыла, представители различных министерств и средств массовой информации. Однако для тех, кто не сможет присутствовать на параде, существует альтернатива.

В прошлом году с 23 апреля начались вечерние репетиции Парада Победы, которые проходили после 18:00. Это была отличная возможность увидеть подготовку к столь важному мероприятию.

Утренние репетиции проводились в первые дни мая, а генеральная репетиция состоялась 5 мая.

Колонны участников парада начинали свой путь от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе и Баррикадной улице. Далее они проследовали через Триумфальную площадь и Тверскую улицу, пересекли Манежную площадь и направились к Красной площади.

Возвращение участников парада проходило через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Моховую улицу и Новый Арбат, а затем расчеты вновь проследовали по Баррикадной улице.

Даты репетиций в этом году пока неизвестны.

Где можно будет припарковать машину рядом с Красной Площадью

В связи с предстоящими торжественными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, в ряде районов города будут введены временные ограничения на парковку. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проведения праздника.

Какие именно улицы затронут ограничения, пока неизвестно, однако в 2024 году 9 мая с 05:30 до 13:00 была запрещена парковка в Оружейном переулке, а также на таких улицах, как Тверская, Петровка, Моховая, Солянка и на набережных Кремлевской, Кадашевской и Устьинской.

С 10:00 и до окончания празднований в прошлом году также действовал запрет на парковку на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, а также на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Кроме того, с 16:30 до 23:00 перекрывали парковочные места на боковом проезде Кутузовского проспекта и улице Генерала Ермолова.

С 21:50 до 22:10 парковка была запрещена на Центральном проспекте, Озерной аллее и проезде № 4922. Наконец, с 22:00 до 22:15 нельзя было припарковаться на Вологодском проспекте и Сельскохозяйственной улице.

Граждане должны учитывать эти изменения в расписании и заранее планировать свои поездки по городу, чтобы избежать ненужных неудобств.