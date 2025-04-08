Перекрытие дорог в Москве на 9 мая 2025 года: какие улицы и когда перекроют

9 мая 2025 года — это значимый день для России, когда страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В этот исторический день в 1945 году, в 00:43 по московскому времени в немецком городе Карлсхорст, был подписан второй акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец войне.