Перекрытие дорог в Москве на 9 мая 2025 года: какие улицы и когда перекроют

9 мая 2025 года — это значимый день для России, когда страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В этот исторический день в 1945 году, в 00:43 по московскому времени в немецком городе Карлсхорст, был подписан второй акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец войне.
Каждый год на Красной площади в Москве традиционно проходит Парад Победы, собирающий многочисленных зрителей. В нем участвуют почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, а также оркестр, которые создают уникальную атмосферу торжества. Кроме того, мероприятие включает показ военной техники и демонстрацию воздушных сил РФ.
Чтобы обеспечить безопасность и порядок во время этого масштабного праздника, утром 9 мая в Москве будут перекрыты несколько улиц, ведущих к Красной площади.
В нашей статье мы расскажем, во сколько начнется Парад Победы, перечислим улицы, которые будут закрыты для движения транспорта, и уточним, как можно добраться до мероприятия с учетом ограничений в дорожном движении и как доехать до Красной площади на метро и наземном общественном транспорте.
Важная информация о Параде Победы в Москве 2025 года
Парад Победы — важное мероприятие, которое нельзя пропускать. Пока неизвестно, во сколько начнется событие и где оно будет проходить в 2025 году, однако есть информация, когда проводился праздник в 2024-м году.
|Дата
|9 мая
|Время начала
|10:00
|Время окончания
|Около 12:00
|Место проведения
|Красная площадь в Москве
|Кто может попасть на Парад Победы
|На Парад Победы могли попасть ветераны Великой Отечественной войны вместе с детьми и внуками, а также труженики тыла и представители министерств и СМИ. Для остальных граждан доступ на мероприятие был закрыт.
|Где смотреть Парад Победы
|Увидеть Парад Победы 9 мая можно было на федеральных каналах и на Поклонной горе, где мероприятие будут транслировать на большом экране.
Какие дороги и во сколько будут перекрыты в Москве на 9 мая
Важно знать, когда и какие улицы будут перекрыты 9 мая 2025 года, чтобы заранее спланировать свой маршрут.
Официальной информации о том, какие улицы будут перекрыты в этом году, пока нет. Расскажем, какие дороги перекрывали в 2024 году.
Так, с 05:00 до 08:00 было ограничено движение на следующих участках:
- Большая Садовая;
- Волгоградский проспект от Люблинской до Абельмановской;
- Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной;
- Марксистская от Абельмановской до Таганской площади;
- Маяковский тоннель;
- Новинский бульвар от Садовой-Кудринской до Нового Арбата;
- Оружейный переулок от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской;
- Проектируемый проезд № 3502;
- Садовая-Каретная от Самотечной эстакады до Малой Дмитровки;
- Садовая-Кудринская; Садовая-Спасская от Новой до Большой Спасской;
- Садовая-Триумфальная от Малой Дмитровки до Маяковского тоннеля;
- Садовая-Черногрязская от Старой до Новой Басманной;
- Садовое кольцо от Большой Спасской до Самотечной эстакады;
- Самотечная эстакада;
- Таганская площадь.
Также для проезда были закрыты центральные улицы и набережные, включая:
- 1-й Тверская-Ямская от Большой Садовой до улицы Гашека;
- Китайгородский проезд;
- Лубочный, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки;
- Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Пречистенская набережные.
Помимо прочего, были перекрыты Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Новая и Старая площади, Оружейный переулок (от дома 3, строение 1 до улицы Тверской), Охотный Ряд, Болотная, Петровка, Балчуг, Солянка и Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.
Кроме того, были закрыты улица Большая Никитская от Моховой до Романова переулка, Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, а также Театральный проезд.
С 10:00, когда начался Парад Победы, вновь были закрыты для проезда улицы на Волгоградском проспекте и Садовом кольце. В частности, движение остановили на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, а также на Воздвиженке и Новом Арбате.
Перекрытия затронули также Новинский, Страстной и Тверской бульвары, а также улицы:
- Петровка;
- Рождественка;
- Большая Полянка;
- Большая Якиманка;
- Большая Дмитровка;
- Большая Садовая;
- Садовая-Кудринская;
- Садовая-Триумфальная;
- 1-й и 2-й Брестских;
- Марксистская;
- Садовая-Спасская;
- Старая Басманная;
- Земляной Вал.
Ограничения действовали также в боковом проезде Земляного Вала в сторону встречного движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади и на самой Таганской площади. Кроме того, были закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы и Проектируемый проезд № 3502.
Также с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая на некоторых улицах было организовано двустороннее движение. Это относилось к следующим участкам:
- переулок Маяковского от Рогожского Вала до Товарищеского переулка;
- Таганская улица от Рогожского Вала до Товарищеского переулка;
- улица Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.
На закрытых для автомобилей улицах пешеходные переходы не функционировали.
Как будет работать метро и наземный общественный транспорт 9 мая
Для тех, кто планирует 9 мая воспользоваться метро для поездки на Красную площадь, нужно учесть важный момент: выход в город на нескольких станциях будет перекрыт.
Какие именно станции метро не будут работать на выход, пока неизвестно. Однако в 2024 году нельзя было выйти в город с таких станций, как «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».
По этой причине всем, кто планирует на метро добраться до центра города, стоит заранее продумать альтернативные маршруты.
Что касается наземного общественного транспорта, то стоит иметь в виду, что в 2024 году трамваи не курсировали между станциями метро «Пролетарская» и «Абельмановской Заставой».
Важно иметь в виду, что на Красную площадь и указанные станции в 2024 году не представлялось возможности.
Как добраться до Парада Победы с учетом ограничения движения
На Парад Победы, который состоится 9 мая, попасть обычным гражданам не удастся. На это знаменательное мероприятие получить доступ сможет лишь ограниченное число лиц: ветераны Великой Отечественной войны, а также их дети и внуки, труженики тыла, представители различных министерств и средств массовой информации. Однако для тех, кто не сможет присутствовать на параде, существует альтернатива.
В прошлом году с 23 апреля начались вечерние репетиции Парада Победы, которые проходили после 18:00. Это была отличная возможность увидеть подготовку к столь важному мероприятию.
Утренние репетиции проводились в первые дни мая, а генеральная репетиция состоялась 5 мая.
Колонны участников парада начинали свой путь от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе и Баррикадной улице. Далее они проследовали через Триумфальную площадь и Тверскую улицу, пересекли Манежную площадь и направились к Красной площади.
Возвращение участников парада проходило через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Моховую улицу и Новый Арбат, а затем расчеты вновь проследовали по Баррикадной улице.
Даты репетиций в этом году пока неизвестны.
Где можно будет припарковать машину рядом с Красной Площадью
В связи с предстоящими торжественными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, в ряде районов города будут введены временные ограничения на парковку. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проведения праздника.
Какие именно улицы затронут ограничения, пока неизвестно, однако в 2024 году 9 мая с 05:30 до 13:00 была запрещена парковка в Оружейном переулке, а также на таких улицах, как Тверская, Петровка, Моховая, Солянка и на набережных Кремлевской, Кадашевской и Устьинской.
С 10:00 и до окончания празднований в прошлом году также действовал запрет на парковку на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, а также на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Кроме того, с 16:30 до 23:00 перекрывали парковочные места на боковом проезде Кутузовского проспекта и улице Генерала Ермолова.
С 21:50 до 22:10 парковка была запрещена на Центральном проспекте, Озерной аллее и проезде № 4922. Наконец, с 22:00 до 22:15 нельзя было припарковаться на Вологодском проспекте и Сельскохозяйственной улице.
Граждане должны учитывать эти изменения в расписании и заранее планировать свои поездки по городу, чтобы избежать ненужных неудобств.