В Омске владелец частного пляжа пытается продать его во второй раз

Частный пляж и яхт-клуб находятся по улицам Граничная и Поворотникова в Старом Кировске. По информации СМИ, «Пиратский остров» принадлежит семье известного предпринимателя Вячеслава Авдошина. Сейчас он находится в СИЗО по делу о мошенничестве.