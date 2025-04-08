В Омске владелец частного пляжа пытается продать его во второй раз

В Омске владелец единственного частного пляжа на Левом берегу уже во второй раз пытается продать свой бизнес. Объявление о продаже «Пиратского острова» и яхт-клуба актуализировано на «Авито».
Первая попытка продать объект была предпринята в прошлом году. Тогда цена имущественного комплекса составляла 120 000 000 рублей. В обновленном объявлении она не указана.
В состав объекта продажи входят земельные участки общей площадью 1,16 га, двухэтажное здание, бани, беседки, спортплощадки, причал, где могут разместиться более ста малогабаритных судов, открытый бассейн и другие сооружения.
Частный пляж и яхт-клуб находятся по улицам Граничная и Поворотникова в Старом Кировске. По информации СМИ, «Пиратский остров» принадлежит семье известного предпринимателя Вячеслава Авдошина. Сейчас он находится в СИЗО по делу о мошенничестве.
Ранее мы писали, что в Омске в 2025 году благоустроят территорию Куйбышевского пляжа.