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Заболеваемость ОРВИ упала на 6% в Волгоградской области

На частичном карантине по ОРВИ в Волгоградской области остаются 8 школ.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области эпидемиологическая ситуация с ОРВИ заметно улучшается. По данным за 14-ю неделю 2025 года, количество заболевших снизилось на целых 6% по сравнению с предыдущей неделей. А если сравнивать с прошлым месяцем, то количество инфицированных уменьшилось почти вдвое. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре, карантины в школах тоже становятся редкостью. На этой неделе в связи с ОРВИ были разобщены классы в 8 образовательных учреждениях.

Ситуация с COVID-19 остается стабильно спокойной. Заболеваемость держится на низком уровне — менее одного случая на 100 тысяч населения. Как и прежде, в регионе циркулирует «Омикрон».

Специалисты отмечают, что помимо гриппа, продолжают циркулировать РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы, а также бактериальные инфекции. Поэтому врачи напоминают о важности профилактики: частое мытье рук, использование антисептиков, проветривание помещений и здоровый образ жизни остаются лучшей защитой от вирусов.