Заболеваемость ОРВИ упала на 6% в Волгоградской области

В Волгоградской области эпидемиологическая ситуация с ОРВИ заметно улучшается. По данным за 14-ю неделю 2025 года, количество заболевших снизилось на целых 6% по сравнению с предыдущей неделей. А если сравнивать с прошлым месяцем, то количество инфицированных уменьшилось почти вдвое. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре, карантины в школах тоже становятся редкостью. На этой неделе в связи с ОРВИ были разобщены классы в 8 образовательных учреждениях.