«Овечкин — молодец, это гордость!». Лукашенко отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным

Президент Беларуси акцентировал внимание, что хоккеист побил рекорд, выступая не в России, а за рубежом, в турнире НХЛ, играя за команду «Вашингтон Кэпиталз». Он допустил, что нашлись и те, кому это не понравилось. По словам главы государства, среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом данное достижение было воспринято позитивно.