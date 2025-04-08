«Овечкин — молодец, это гордость!». Лукашенко отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» назвал гордостью рекорд хоккеиста Александра Овечкина и отметил игру белоруса Алексея Протаса. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Напомним, что 6 апреля 2025 года Александр Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки, корни которого из Беларуси.
— Овечкин — молодец. Наш парень, русский человек, — заявил глава государства.
Президент Беларуси акцентировал внимание, что хоккеист побил рекорд, выступая не в России, а за рубежом, в турнире НХЛ, играя за команду «Вашингтон Кэпиталз». Он допустил, что нашлись и те, кому это не понравилось. По словам главы государства, среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом данное достижение было воспринято позитивно.
— Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость, — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, установленный рекорд будет довольно трудно превзойти. Лукашенко отметил, что многие хоккеисты в 27−32 года завершают карьеру. Вместе с тем он высказал мнение, что в 32 года следует только начинать играть — просто нужно готовиться и выступать.
— В 40 лет парень (речь идет про хоккеиста Александра Овечкина. — Ред.) — приятно посмотреть! И надо отдать должное, он же и играет. Это же машина! — заметил президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что он, как человек, который влюблен в хоккей, не может не гордиться не радоваться.
— Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем. Мы гордимся им, — отреагировал президент Беларуси.
Лукашенко отметил, что по возможности следил за карьерой Овечкина в том числе и потому, что рядом с ним играл белорусский хоккеист Алексей Протас. Глава государства заметил, что Протас очень много передач отдал Овечкину и «болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб».
Ранее имеющий корни в Беларуси Гретцки обещал подарить авто Овечкину, побившему его рекорд.
Тем временем белорус Протас сказал о рекорде Овечкина: Александр Михайлович абсолютно заслужил это.