В региональном правительстве опровергли сообщение о теракте в Ростове

В пресс-службе регионального правительства опровергли распространяемую в интернете новость о фиктивном теракте на энергетическом объекте в Ростове, который сопровождался выбросом токсичных веществ и эвакуацией. Якобы об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
В сообщении властей говорится, что данное сообщение не соответствует действительности.
— Никаких подобных заявлений от Игоря Сорокина не поступало. Обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе.