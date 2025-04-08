В региональном правительстве опровергли сообщение о теракте в Ростове

В пресс-службе регионального правительства опровергли распространяемую в интернете новость о фиктивном теракте на энергетическом объекте в Ростове, который сопровождался выбросом токсичных веществ и эвакуацией. Якобы об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.