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В региональном правительстве опровергли сообщение о теракте в Ростове

В сети распространился фейк о теракте на энергетическом объекте в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе регионального правительства опровергли распространяемую в интернете новость о фиктивном теракте на энергетическом объекте в Ростове, который сопровождался выбросом токсичных веществ и эвакуацией. Якобы об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В сообщении властей говорится, что данное сообщение не соответствует действительности.

— Никаких подобных заявлений от Игоря Сорокина не поступало. Обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе.