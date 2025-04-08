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Власти Копейска пообещали ликвидировать мусорную реку, но не сразу

Власти Копейска (Челябинская область) пообещали ликвидировать мусорную реку, но не сразу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в поселке Бажово. «Жители пожаловались на бездействие местных чиновников. Из-за регулярных потопов местное болото вышло из берегов и превратилось в зловонную реку. Почему зловонную? А несанкционированную свалку месяцами никто не убирал, с приходом весны она поплыла. Картинка впечатляющая», — комментировали ранее видео в Народном фронте.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой установить виновных в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности.

«В ходе проверки было установлено, что частным лицом на свой участок был завезен строительный мусор для отсыпки прилегающей территории. В настоящий момент устанавливается личность владельца участка для принятия мер по пресечению нарушения и приведению территории в порядок», — сообщили в администрации КГО.

Там добавили, что собственник будет обязан убрать пластиковый мусор, выровнять площадку и убрать оставшийся строительный мусор.

По словам чиновников, образовавшаяся несанкционированная свалка вблизи площадки для сбора твердых коммунальных отходов будет ликвидирована в этом году и «согласно утвержденному графику».

МУ «Городская служба заказчика» поручено включить водоем на улице Ильменской возле дома 41 в план по откачке прудов-испарителей.