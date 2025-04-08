Власти Копейска пообещали ликвидировать мусорную реку, но не сразу

Напомним, все произошло в поселке Бажово. «Жители пожаловались на бездействие местных чиновников. Из-за регулярных потопов местное болото вышло из берегов и превратилось в зловонную реку. Почему зловонную? А несанкционированную свалку месяцами никто не убирал, с приходом весны она поплыла. Картинка впечатляющая», — комментировали ранее видео в Народном фронте.
Общественники обратились в прокуратуру с просьбой установить виновных в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности.
«В ходе проверки было установлено, что частным лицом на свой участок был завезен строительный мусор для отсыпки прилегающей территории. В настоящий момент устанавливается личность владельца участка для принятия мер по пресечению нарушения и приведению территории в порядок», — сообщили в администрации КГО.
Там добавили, что собственник будет обязан убрать пластиковый мусор, выровнять площадку и убрать оставшийся строительный мусор.
По словам чиновников, образовавшаяся несанкционированная свалка вблизи площадки для сбора твердых коммунальных отходов будет ликвидирована в этом году и «согласно утвержденному графику».
МУ «Городская служба заказчика» поручено включить водоем на улице Ильменской возле дома 41 в план по откачке прудов-испарителей.