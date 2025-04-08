Власти Копейска пообещали ликвидировать мусорную реку, но не сразу

Напомним, все произошло в поселке Бажово. «Жители пожаловались на бездействие местных чиновников. Из-за регулярных потопов местное болото вышло из берегов и превратилось в зловонную реку. Почему зловонную? А несанкционированную свалку месяцами никто не убирал, с приходом весны она поплыла. Картинка впечатляющая», — комментировали ранее видео в Народном фронте.