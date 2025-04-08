В Шахтах «Светофор» временно закрыт после проверки Роспотребнадзора

Это не первый случай претензий Роспотребнадзора к донским магазинам «Светофор». В феврале 2025 года ведомство запретило продажу более 1,5 т продуктов и 3,4 тыс. единиц непродовольственных товаров, включая детские игрушки и средства индивидуальной защиты. Нарушения в магазинах сети также выявляло региональное управление Россельхознадзора в Зернограде, Азове, Песчанокопском районе и Сальске.