Открытие физиков РФ и КНР ускорит разработку оптоэлектроники на базе оксида ванадия

Российские и китайские физики получили подобные сведения в рамках проведенных ими опытов по выращиванию тонких пленок из диоксида ванадия, для чего они нанесли исходный материал при помощи магнетрона на подложки из сапфира и изучили свойства полученных пленок при помощи инфракрасных и терагерцовых спектроскопов, а также так называемого четырехконтактного метода. Эти замеры помогли ученым уточнить электронные и оптические свойства VO2, а также раскрыли несколько ранее неизвестных интересных особенностей этого материала.