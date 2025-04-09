Полиция забрала четверых детей у пьяной матери в Рыбинском районе

Эта семья уже давно вызывает беспокойство у властей. Они увидели, что мать четверых детей была сильно пьяна и спала, не обращая внимания на своих малышей.
В доме было очень грязно, повсюду беспорядок, а дети выглядели голодными и неухоженными. Их одежда была грязной, а в холодильнике почти не было еды. Малыши были предоставлены сами себе.
В доме также находились другие пьяные взрослые, которые не являлись родственниками детей. Это создавало опасную обстановку для несовершеннолетних.
Полиция выяснила, что эта семья недавно переехала из Ирбейского района, где тоже была на учете в полиции из-за подобных проблем. Переезд не помог матери изменить свой образ жизни.
Полицейские решили забрать детей в безопасное место, чтобы защитить их здоровье и жизнь. Двух мальчиков 7 и 4 лет и двух девочек 9 и 6 лет отправили в специальное учреждение, где о них позаботятся.
На мать составили протокол за плохое исполнение родительских обязанностей. Теперь ей грозит наказание. Дело передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, которая решит дальнейшую судьбу детей. Проверка ситуации продолжается.
Ранее мать бросила троих детей без еды в общежитии Железногорска.