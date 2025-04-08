Последние новости к вечеру 8 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 апреля 2025 года.
В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США
Песков сообщил, что российскую сторону на переговорах с США в Стамбуле представят дипломаты из внешнеполитического ведомства. Российскую делегацию на предстоящих консультациях представит посол Александр Дарчиев, уточнили в МИД РФ.
ВС РФ освободили Гуево в Курской области
Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Гуево, над селом поднят флаг России. Хинштейн заявил, что час окончательного разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.
США выводят военных из польского хаба помощи Украине
По словам польского президента, перемещение военных США согласовано на уровне альянса и не является выводом войск из Польши. Задачи США в хабе у границы с Украиной теперь выполнят военные Польши, Норвегии, Британии и Германии.
Белоусов анонсировал создание новой единой сети беспилотников
Глава Минобороны заявил о планах интеграции наземных, воздушных и морских беспилотников в единую боевую сеть. В 2024 году войска получили сотни наземных робототехнических комплексов, а в 2025-м поставки вырастут в разы.
Глава ЦБ объяснила, как высокая ставка «спасла» кошельки россиян
Без повышения ключевой ставки инфляция сильнее ударила бы по зарплатам и пенсиям, заявила Набиуллина. Инфляция выше целевых значений уже четыре года.