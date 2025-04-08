Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог

«Важно при этом обеспечить его высокое качество и соответствие стандартам. До конца 2025 года необходимо выйти на целевой показатель: не более двух недель на устранение любой ямы или выбоины на асфальте после ее обнаружения», — написал глава региона в Telegram.
Он также поручил специалистам «Крымавтодора» и «Воды Крыма» до 1 мая решить вопрос о подъеме люков на проезжей части в крымской столице.
«Асфальтовое покрытие порядка 2 тысяч километров улично-дорожной сети в Крыму изношено более чем на 60%. Ямочного ремонта на данных участках будет недостаточно. Принято решение, что до 1 мая администрации муниципальных образований и специалисты “Крымавтодора” совместно с жителями обсудят приемлемый вариант временного ремонта таких улиц: с использованием холодного покрытия или щебневание», — отметил Аксенов.
Он уточнил, что в дальнейшем все проблемные участки дорог будут включены в план работ по асфальтированию. Такие капитальные работы по содержанию улично-дорожных сетей осуществляются из федерального и республиканского бюджетов.