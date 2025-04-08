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Штормовой ветер и трехдневные заморозки надвигаются на Волгоградскую область

Метеорологи предупредили волгоградцев о комплексе неблагоприятных погодных явлений, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 42% 759 мм рт. ст. +11°

Согласно данным российского гидрометцентра, до 9 апреля в Волгоградской области сохраняется предупреждение об усилении порывов ветра до 15−20 м/с. Также в отдельных районах возможна гроза, а местами — заморозки в воздухе до −1…-4 градусов.

В четверг, 10 апреля, местами в Волгоградской области прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Скорость ветра будет достигать 8−13 м/с. По информации регионального ЦГМС, ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…-4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся только до +5…+10.

Без существенных осадков пройдет пятница, 11 апреля. При этом утром на некоторые районы области опустится туман. Порывы ветра достигнут 5−10 м/с. Риск ночных заморозков сохранится, но днем потеплеет уже до +13 градусов.