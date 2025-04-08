Штормовой ветер и трехдневные заморозки надвигаются на Волгоградскую область

В четверг, 10 апреля, местами в Волгоградской области прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Скорость ветра будет достигать 8−13 м/с. По информации регионального ЦГМС, ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…-4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся только до +5…+10.