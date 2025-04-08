В Ростове задержали курьера из Москвы с «запрещенкой»

В одном из районов Ростова сотрудники ППС задержали подозрительного 39-летнего москвича. А вскоре оказалось, что он привез в Ростовскую область 4,7 кг запрещенных веществ для дальнейшего их распространения. Об этом сообщили в донской полиции.
Подозреваемого стражам правопорядка удалось поймать во время патрулирования города. Сотрудники ППС заметили припаркованную рядом с лесополосой иномарку. Когда полицейские стали разговаривать с водителем, заметили, что тот нервничает и не может объяснить цель своего визита в донскую столицу.
Тогда сотрудники ППС решили досмотреть авто, где и обнаружили запрещенные вещества.
По предварительным данным, курьер забрал «посылку» из схрона в Подмосковье, затем арендовал машину и прибыл в Ростов, чтобы сделать закладки.
Сейчас москвич задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.