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В Ростове задержали курьера из Москвы с «запрещенкой»

Из столицы в Ростовскую область курьер вез почти 5 кг запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Ростова сотрудники ППС задержали подозрительного 39-летнего москвича. А вскоре оказалось, что он привез в Ростовскую область 4,7 кг запрещенных веществ для дальнейшего их распространения. Об этом сообщили в донской полиции.

Подозреваемого стражам правопорядка удалось поймать во время патрулирования города. Сотрудники ППС заметили припаркованную рядом с лесополосой иномарку. Когда полицейские стали разговаривать с водителем, заметили, что тот нервничает и не может объяснить цель своего визита в донскую столицу.

Тогда сотрудники ППС решили досмотреть авто, где и обнаружили запрещенные вещества.

По предварительным данным, курьер забрал «посылку» из схрона в Подмосковье, затем арендовал машину и прибыл в Ростов, чтобы сделать закладки.

Сейчас москвич задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.