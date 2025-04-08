В Ростове задержали курьера из Москвы с «запрещенкой»

Подозреваемого стражам правопорядка удалось поймать во время патрулирования города. Сотрудники ППС заметили припаркованную рядом с лесополосой иномарку. Когда полицейские стали разговаривать с водителем, заметили, что тот нервничает и не может объяснить цель своего визита в донскую столицу.