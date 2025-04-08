Какая погода будет в Казахстане 9 апреля

В Абайской области синоптики прогнозируют ночью дождь, днем на востоке и юге дождь. Ночью на севере области гроза. Ветер северо-западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5- 10, на востоке области 2, днем 15−20 тепла.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе, юге, востоке области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 16−21 тепла.
В Актюбинской области на юге обещают небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 15, днем 20−25 тепла.
В Алматинской области днем в горных районах возможен небольшой дождь. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла, днем 18−23, в горных районах области 7−12 тепла.
В Атырауской области ночью на западе дождь, днем на западе и севере пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 13−18, на западе области 10 тепла.
В Восточно-Казахстанской области пройдут осадки, ночью на севере, востоке области сильные осадки (преимущественно дождь), днем дождь. На юге, западе области гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, на востоке области 0−5 мороза, днем 12−17, на востоке области 2−7 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах обещают дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 5, днем 20−25, в горных районах области 17 тепла.
В Жетысуской области днем на востоке и в горных районах прогнозируют дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 2, днем 18−23, в горных районах области 14 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, юге и севере пройдет дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, ночью на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 8−13 тепла.
В Карагандинской области ночью на севере, востоке и в центре пройдет дождь, днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке 0 градусов, днем 15−20 тепла.
В Костанайской области на западе и юго-востоке возможен небольшой дождь. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 17−22 тепла.
В Кызылординской области на западе и севере обещают небольшой дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер восточный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 25−30, на западе области 22 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе возможен небольшой дождь, днем на северо-востоке, в центре области дождь, гроза. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, ночью и утром на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28, на западе области 17 тепла.
В Павлодарской области на западе, юге и востоке пройдет дождь. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 15−20 тепла.
В Северо-Казахстанской области на западе и юге обещают небольшой дождь. На западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 16−21 тепла.
В Туркестанской области ночью и утром на юге области дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 6, днем 24−29, в горных районах области 20 тепла.
В Улытауской области осадков не обещают. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 18−23 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 18−20 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.