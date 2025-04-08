Какая погода будет в Казахстане 9 апреля

В Мангистауской области ночью на западе возможен небольшой дождь, днем на северо-востоке, в центре области дождь, гроза. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, ночью и утром на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28, на западе области 17 тепла.