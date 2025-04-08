Работники культуры Ростова получили награды от Александра Скрябина

В Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню культуры. Глава города Александр Скрябин вручил награды деятелям искусства, педагогам и организаторам культурной жизни донской столицы.
В зале собрались представители театров, музеев, библиотек, музыкальных школ и творческих объединений. Среди награжденных — директор городской централизованной библиотечной системы Сергей Джинибалаян, главный режиссер Молодежного театра Михаил Заец, директор Детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Медведева и другие.
— Ростов-на-Дону можно смело назвать культурной столицей юга. Наши театры и музеи, дворцы культуры, школы искусств, отраслевые колледжи и университеты, филармония, цирк, парки и зоопарк, памятники и мемориалы — все это является неотъемлемой частью нашей культурной жизни, — подчеркнул Александр Скрябин.
Также работники сферы получили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них — преподаватели музыкальных школ, режиссеры и организаторы культурных мероприятий.
— Уверен, что вместе мы сделаем Ростов-на-Дону еще более ярким и вдохновляющим городом, — добавил Александр Скрябин.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов донской столицы.