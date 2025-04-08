Работники культуры Ростова получили награды от Александра Скрябина

— Ростов-на-Дону можно смело назвать культурной столицей юга. Наши театры и музеи, дворцы культуры, школы искусств, отраслевые колледжи и университеты, филармония, цирк, парки и зоопарк, памятники и мемориалы — все это является неотъемлемой частью нашей культурной жизни, — подчеркнул Александр Скрябин.