Российский разработчик представил новые бионические протезы кистей на собственном ПО

«Облачная программа MeOn — это удачная попытка использовать облачные технологии в реабилитации. Наш софт позволяет c компьютера, телефона, планшета и ноутбука подключаться к устройству, обмениваться данными, настраивать кисть и ее возможности, а также иметь техподдержку от специалистов, которые в любой момент могут подсказать пользователю, что он делает правильно, а что неправильно. Это особенно важно для нашей огромной территории России, потому что не в каждой точке есть протезист, который будет следить за пациентом», — сказал разработчик и сооснователь стартапа «Максбионик» Тимур Сайфутдинов.