Российский разработчик представил новые бионические протезы кистей на собственном ПО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Компания «Максбионик» (входит в «Метиз») представила новые бионические протезы кистей на собственном облачном программном обеспечении, которое позволяет их настраивать с любого устройства, имеющего Bluetooth и доступ к интернету. Презентация прошла в рамках выставки «Интеграция-2025», передает корреспондент ТАСС.
Компания представила два новых бионических протеза кистей — MeHandA (в малом размере S) и MeHandB, которые отличаются рядом важных характеристик, в том числе большим количеством схватов (жестов), наличием сенсорного экрана, скоростью работы протезов и защитой от ударов. Кроме того, новые протезы оснащены облачным программным обеспечением, которое позволяет настраивать кисти с любого устройства, имеющего Bluetooth и интернет, а также удаленно поддерживать пользователей.
«Облачная программа MeOn — это удачная попытка использовать облачные технологии в реабилитации. Наш софт позволяет c компьютера, телефона, планшета и ноутбука подключаться к устройству, обмениваться данными, настраивать кисть и ее возможности, а также иметь техподдержку от специалистов, которые в любой момент могут подсказать пользователю, что он делает правильно, а что неправильно. Это особенно важно для нашей огромной территории России, потому что не в каждой точке есть протезист, который будет следить за пациентом», — сказал разработчик и сооснователь стартапа «Максбионик» Тимур Сайфутдинов.
Также, по словам разработчика, планируется обучить нейросеть для автоматической настройки протезов кистей. «Надо понимать, что MeOn — это наше экспериментальное детище, и одна из новинок — это возможность обучения искусственного интеллекта. Мы хотим получить возможность автоматически настраивать кисть без вмешательства со стороны специалиста», — подытожил он.
Гендиректор компании «Метиз Импэкс» Александр Орлов отметил, что доля бионических протезов в общем объеме протезов растет, и этот всемирный тренд будет продолжаться. «[Поэтому] мы (“Метиз” — прим. ТАСС) абсолютно точно будем фокусироваться на этом сегменте, концентрироваться на том, чтобы производить все более качественные, сложные и востребованные продукты», — резюмировал он.