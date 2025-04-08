Ненависть к женщинам: что такое мизогиния простыми словами и как она проявляется

Повседневная борьба с мизогинией заключается еще и в том, чтобы не транслировать ее дальше. Если в компании друзей звучит сексистский анекдот — не смейтесь вместе со всеми из вежливости. Можно тактично дать понять, что шутка не смешная, а оскорбительная. Когда слышите утверждение типа «женщинам не дано разбираться в технике», постарайтесь возразить, приведя контрпримеры, опровергающие этот миф​. В интернете не участвуйте в травле и не распространяйте унизительные мемы. Делайте шаги в противоположную сторону: заступитесь, если видите, что к кому-то несправедливо относятся из-за пола. Эти действия могут показаться незначительными, но именно так постепенно меняется общая культура общения и восприятия.