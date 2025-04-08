Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 9 апреля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Калинина, 12; Кирова, 7 — с 09.30 до 17.00.
— Братьев Кашириных, 44; Краснознаменная, 44, 46; Колхозная, 31, 33; ч/с: Колхозная; Спорта; Электродная; Парашютная; Партизанская; Речная — с 09.30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Калинина, 15, 16, 17 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 2-я Шагольская, 39 (п. 4−7) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Градский прииск: Логовая, 35-А-99; Лавровая, 8, 9, 12, 14, 16, 18; Северо-Западная, 13-А; участок 81; коттеджи — с 09.00 до 17.00.
— Пионерская, 7-А; Ямальская, 1−109; Березовая — с 08.00 до 17.00.
— СНТ «Авиатор» — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гончаренко, 63, 76 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Коммунаров, 80−90; Вагнера, 165−181; Барбюса, 252−266; пер. Эстонский, 1−9; пер. Кондукторский, 41−70; Стахановцев, 120−139; пер. 1-й Вагонный, 21 — с 08.00 до 18.00.
— Гражданская, 25; Барбюса, 136-В; Вагнера, 86, 86-Б, 88 — с 08.30 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Урожайная, 1−21; Хлебозаводская, 52−66; 32-ой Годовщины Октября, 94−123; Пекинская, 3−26; Днестровская, 2−40; Бузулукская, 1−30; 26-ти Бакинских Комиссаров, 109−141; пер. Невьянский, 1−14; пер. 1-й Невьянский, 1−10-А; Ряжская, 5−24 — с 10.00 до 16.00.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 35-А; Байкальская, 24; 60-летия Октября, 30 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Заболотная, 9−46; Златоустовская, 8−34; Народная, 7−21; Камышовая, 3−12; Плужная, 21 — с 08.00 до 17.00.
— Днепропетровская, 23 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 19-А (п. 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Сосновка: Калинина, 5; ч/с пос. Шершни: Гидрострой, 2−25; Парковая, 11, 24-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.