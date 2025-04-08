Власти Башкирии намерены выделить 6,4 млрд рублей на развитие здравоохранения

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о поддержке нового федерального национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение не только продолжительности, но и качества жизни граждан.
Власти республики на реализацию девяти региональных проектов в сфере здравоохранения планируют выделить более 6,4 миллиардов рублей. Как отметил Назаров, ключевыми направлениями станут модернизация первичного звена, включая открытие в этом году шести новых поликлиник, капитальный ремонт девяти медобъектов, установка 134 модульных конструкций и закупка почти пяти тысяч единиц современного оборудования.
Особое внимание будет уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечению лекарствами пациентов с гепатитом С и повышению доступности онкологической помощи.
Премьер-министр подчеркнул, что уже подана заявка в федеральное Министерство здравоохранение на поставку 11 единиц специализированного оборудования для ведущих медицинских учреждений республики.
— Если идти по плану, к 2030 году есть шанс увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года, — заявил глава кабмина Башкирии.
Назаров поручил Министерству здравоохранения республики обеспечить реализацию всех мероприятий новых национальных проектов. Он также отметил, что в регионе уже наблюдается положительная динамика снижения смертности по ряду заболеваний.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.